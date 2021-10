HC Kronenberg klasse L: Tien vierjarigen dubbel nul

In de eerste wedstrijd van de Blom Hengstencompetitie klasse L bleven vandaag in Kronenberg tien hengsten foutloos in beide omlopen. Tot die tien foutlozen behoorden Mattias (Comme il faut x Catoki) en Mister Hornet DDH (Cornet Obolensky x Quarnac du Mesnil), beide gereden werden door Bart van der Maat die in totaal drie ijzers in het vuur had.

De KWPN-goedgekeurde hengsten Mattias (Comme il faut uit Ietrichta van Catoki, fokker H. Nijborg uit Gieten) van Reinie Tewis en Jan van Kooten, en Mister Hornet DDH (Cornet Obolensky uit Arnacquine du Mesnil van Quarnac du Mesnil, fokkers Jean-Luc Lebourgeois) van De Havikerwaard maakten beide een goede indruk.

Straks dikke proeven

“Dat zijn echt twee hele goede hengsten. Mattias is een heel ruig, groot paard die hier al heel makkelijk rondloopt ondanks dat hij nog best heel groen is. Hij heeft bij Reinie een druk dekseizoen gehad en ik heb hem nu zo’n vier tot vijf weken weer op stal. Ik heb hem twee keer meegenomen en hij deed het hier gelijk heel goed”, vertelt Bart van der Maat. “Hij heeft tijd nodig maar het gevoel dat hij me geeft is echt enorm veelbelovend. Ik denk dat het echt een paard is die straks de dikke proeven gaat springen.”

Opstappen en wegrijden

Ook over Mister Hornet DDH, die voorheen onder Demi Dijks indruk maakte, is Bart van der Maat heel enthousiast. “Hem heb ik pas vorige week maandag op stal gekregen en het was echt een kwestie van opstappen en wegrijden, dat zegt veel over zijn instelling. Hij is heel lichtvoetig, is super te rijden en geeft me ook een heel goed gevoel. Het is heel mooi om hier met zulke hengsten aan de start te komen en het is mooi voor de fokkers om hier, zeker zo na de coronaperiode, alle hengsten weer op één plek aan het werk te kunnen zien. Het was voor mij even aanpoten met meerdere hengsten maar het is mooi dat het zo leeft onder de fokkers.”

Overige foutlozen

Ook onderstaande hengsten bleven in beide omlopen foutloos:

Maximus VDL (Zirocco Blue VDL uit Daloma elite IBOP-spr sport-spr PROK van Verdi) van fokkers Henk en Fina Grol en mede-geregistreerde VDL Stud onder Cristel Kalf

McAllister VDL (Inaico VDL uit Zoklahoma VDL ster pref prest van Emilion) van fokker VDL Stud onder Lennard de Boer

Mindset ES (Aganix du Seigneur uit Hosanne ES keur sport-spr van Kannan) van fokker Egbert Schep onder Jarno van Erp

Mister Collin (Ibolensky uit Celesta Z van Calvaro Z) van fokker Nico Wouters vd Oudenwijer onder Miranda Harrington

Maestro Gusto vd Laarse Heide (Comme il faut uit Bella Donna vd Laarse Heide Z keur sport-spr van Bustique) van fokker Cees Zandbergen onder Nikita Cheung

Monator vd Radstake (Dominator Z uit Daire ster van Vigaro) van fokker De Radstake onder Robert Puck

Mees vd Watermolen (Vannan uit Holinda ster van Carambole) van fokker Jan Greve onder Steven Veldhuis

Mans (Comme il faut uit Quitania van Quidam’s Rubin, fokker G. Schulte uit Halle) van Cristel Kal

Monator van de Radstake met Robert Puck. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Uitslag

Bron: KWPN