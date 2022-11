HC Kronenberg: Lowlands ook zonder concurrentie verdiende winnaar met 85 punten

Dat Lowlands (Millennium x Donnerball) van de Iron Spring Farm de hengstencompetitie klasse Z in Kronenberg zou winnen stond voorafgaand aan de proef al vast: hij is namelijk de enige hengst die in deze klasse werd voorgesteld. Maar ook zonder concurrentie kreeg hij verdiend de deken op: met een knappe en door Dinja van Liere goed gereden proef kwam hij op 85 punten.

Janine van Twist en Bart Bax zitten deze eerste competitiewedstrijd aan de jurytafel: “Lowlands valt op met zijn mooie balans”, zegt jurywoordvoerder Janine van Twist, die de hengsten samen met Bart Bax beoordeelde. “De stap is mooi door het lijf, de uitgestrekte stap had wat stiller in de aanleuning gekund. In de draf zien we een mooie gedragenheid, waarbij vooral de zijgangen positief opvallen. De galop is mooi opwaarts gesprongen, al mag Lowlands in de wissels met net wat meer kracht van de grond springen. Al met al een hengst die een heel sympathiek beeld toont en mooi op eigen benen loopt. We vonden het een knappe proef.”

Lowlands, die zich naarmate het werk moeilijker wordt steeds beter laat zien, kreeg een 8,3 voor de stap, een 8,6 voor de draf, een 8,2 voor de galop, een 8,8 voor de harmonie en een 8,7 voor de totaalindruk.

Bron: Horses.nl/KWPN