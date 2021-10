HC Kronenberg: McLaren met 95 punten aan de leiding bij vierjarigen

Bij de vierjarigen in de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie in Kronenberg was het McLaren, voorgesteld door Dinja van Liere, die in alle opzichten zijn talent liet zien. De Morricone-zoon werd beloond met 95 punten en bleef daarmee voor op Mowgli V.O.D. (v. Desperado). Dinja van Liere stond tweemaal op het podium. Ze werd derde met met Mauro Turfhorst (v. Zonik).

McLaren (uit Samatha van Sir Donnerhall) is gefokt door U. Toenjes uit Ganderkesee en staat geregistreerd bij Reesink Horses uit Eibergen. “McLaren heeft een lichtvoetige draf met veel kracht van achter. De galop is opwaarts gesprongen, krachtig en soepel. De hengst beweegt met veel balans en werd zeer goed voorgesteld. In de stap zou hij nog iets meer door mogen treden”, lichtte jurylid Janine van Twist toe na afloop. De hengst kreeg tweemaal een 10, voor de draf en de harmonie. Het eindtotaal kwam hiermee op 95 punten.

Mowgli V.O.D.



De Desperado-zoon Mowli V.O.D. werd kundig voorgesteld door Franka Loos, die eerder al de klasse M won met Las Vegas. Mowgli V.O.D (uit Zoriana elite pref prest IBOP-dres PROK van Jazz) is gefokt door A. van Os uit Sprang-Capelle en staat geregistreerd bij de fokker samen met zijn zoon Jorg en S. van der Lei uit Sint-Michielsgestel. “De draf heeft veel schwung en lossigheid. Hij kan nog iets aan kracht winnen naar voren. In de galop heeft hij veel ritme maar mag hij meer verbinding naar voren ontwikkelen. Hij is mooi voorgesteld en liet mooie overgangen zien” aldus Van Twist na afloop. De hengst kreeg driemaal een 9,5, voor de draf, harmonie en algemene indruk. Het eindtotaal kwam hiermee op 92 punten.

Mauro Turfhorst



Dinja van Liere stelde ook de hengst Mauro Turfhorst (Zonik uit Hidaylia ster van Negro) voor. De hengst is gefokt door J.W. Greve uit Haaksbergen en staat geregistreerd bij Stoeterij Turfhorst uit Wezep en Reesink Horses uit Eibergen. “De hengst toont veel ritme en afdruk in de draf. Hij mag nog iets aan kracht winnen, dat zien we met name in de verruimingen. de galop is mooi ruim doorgesprongen en opwaarts. Het paard loopt op eigen benen en werd netjes voorgesteld”, sprak Van Twist. De hengst kreeg vier 9’ens voor de stap, galop, harmonie en algemene indruk. Het eindtotaal kwam hiermee op 88 punten.

Bron: KWPN