HC Kronenberg: McLaren wint onder Dinja van Liere met de mooiste proef in klasse M

McLaren (Morricone x Sir Donnerhall) van Reesink Horses, die vorig jaar de hengstencompetitie in de klasse L won, zet zijn zegereeks onder Dinja van Liere dit jaar in de klasse M moeiteloos voort. De bruine hengst liet verreweg de mooiste proef van de avond zien en pakte met 90,4 overtuigend de zege. Of hij ook de meeste aanleg (en daar gaat het toch eigenlijk om in een aanlegtest als de hengstencompetitie) heeft van de negen hengsten die voor de jury verschenen zal de toekomst uitwijzen.

“De meeste mensen hebben wel kunnen zien dat dit een mooie proef was met veel balans en uitstraling”, licht jurywoordvoerder Janine van Twist toe. “De stap kan nog wat aan ruimte winnen, daarom een 8,3. De draf heeft veel afdruk en daarin toont McLaren een prachtig plaatje met veel balans en kracht, een 9,3. De galop is mooi gesprongen en daarin valt de stille aanleuning op, een 9.” Daarbij kan worden opgemerkt dat de 8,3 een tikje aan de hoge kant is.

“En dan de harmonie: wat willen we nog meer zien?”, vervolgt Van Twist. “Deze combinatie was hard op weg naar een 10 voor harmonie. Helaas schrok de hengst een keer en gaan we naar een 9,5.” Met een 9,1 voor algemene indruk scoort McLaren 90,4 punten en daarmee is de door U. Toenjes uit het Duitse Ganderkesee gefokte Morricon-zoon (uit Samatha van Sir Donnerhall) de overtuigende winnaar van de eerste competitiewedstrijd.

My Blue Hors Santiano

De KWPN-hengst My Blue Hors Santiano (Sezuan uit Romanik van Romanov, fokker Straight Horse APS uit Alleroed DEN) liep met Renate van Uytert – van Vliet 86,6 punten bij elkaar en het viel op dat hij smakelijker was in de aanleuning dan voorheen. “Een krachtig paard met veel uitstraling”, meent jurywoordvoerder Janine van Twist. “De stap zou met meer ruimte en meer door het lijf mogen, maar de 8,2 die wij geven laat zien dat het zeker geen slechte stap is. De draf is met veel balans en afdruk, een 8,7. In de galop zien we veel kracht en ruimte, een 9. In het cijfer voor harmonie (8,6) nemen we een storing in een overgang mee.” Met een 8,8 voor aanleg als dressuurpaard eindigt de teller op 86,6 punten.

Mauro Turfhorst

De eveneens door Dinja van Liere gereden Mauro Turfhorst (Zonik uit Hidaylia ster van Negro) van Reesink Horses completeerde met exact 86 punten de top 3. Het fokproduct van Jan Greve uit Haaksbergen scoorde een constante cijferlijst met de hoogste cijfers voor stap, harmonie en aanleg als dressuurpaard.

Merlot VDL, Mister Maserati en Mercurius ACM

Merlot VDL (Bordeaux x Florencio) werd met onder andere een 8,9 voor de draf vierde onder zijn nieuwe amazone Femke de Laat en Mister Maserati (Glock’s Toto jr x Jazz) kwam onder Diederik Van Silfhout op 83 punten. Een fijn paard lijkt ook de NRPS-hengst Mercurius ACM (Dream Boy x Gribaldi) die onder Amber Hage op een nette score van 82,8 punten uitkwam. Nog een succes voor Annemiek van der Horst, Casper Meegdes en Amber Hage, die vandaag op het KWPN centrum werden gehuldigd als fokker en eigenaren van de verrichtingstopper bij de springhengsten: No Jokes ACM.

Vijf afwezig

In totaal zijn er bij het KWPN dertien goedgekeurde dressuurhengsten uit de jaargang 2017. Een daarvan is de afgelopen weekend goedgekeurde Hexagon’s Gorgeous Black Art (die waarschijnlijk later in het seizoen nog instroomt in de hengstencompetitie). De andere vier afwezigen zijn geëxporteerd en hoeven om die reden niet mee te lopen: Blue Hors Monte Carlo TC (Denemarken), Maddox Mart (Duitsland), Mamorkus (VS) en Mister Diamond (Finland).

