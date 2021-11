HC: Las Vegas wint weer, helft onder 80 punten

KWPN-multikampioen Las Vegas (v. Ferdeaux) deed er qua presentatie ten opzichte van de eerste etappe in Kronenberg vandaag een schepje bovenop in Ermelo. Omdat de jury (Joyce van Rooijen en Bart Bax) wat realistischer jureren dan hun collega's in Kronenberg, kwam hij onder Franka Loos toch op een wat lagere score uit: 91 (versus 97 in Kronenberg). Van de twaalf hengsten in de competitie klasse M, kwam de helft niet over de 80 punten.

Las Vegas liep in Ermelo een slag beter dan in Kronenberg, maar haalde toch niet zijn megascore van bijna 100 punten uit de eerste etappe. Het werden nu 91 punten voor een proef waarin de grote bruine hengst er beter aan stond. Las Vegas kreeg een 8,5 voor de stap, een 9,5 voor de draf, een 9 voor de galop, een 9 voor de harmonie en een 9,5 voor de aanleg.

Die ‘lagere’ punten hadden vooral met het uit de slof schieten van de jury in Kronenberg te doen. Dat wordt ook duidelijk bij het bekijken van de overall uitslagenlijst. Waar in Kronenberg van de twaalf hengsten tien stuks over de 80 punten kregen en de helft over 85, bleef nu de helft onder de 80 hangen.

82 punten voor Lord Romantic en Lloyd

Lord Romantic (Don Romantic x Krack C), onder Saskia van Es ook al tweede in Kronenberg (daar met 95 punten), pakte nu opnieuw de tweede plaats. Zij het met 13 punten minder, 82 (stap: 8/draf: 8,5/galop: 8/harmonie: 8/totaalindruk: 8,5). En de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat Lord Romantic zich ten opzichte van Kronenberg ook wat minder presenteerde en wat vaker een tikje hoog bleef in het kruis.

Ook 82 punten waren er voor Lloyd (Governor x Rousseau) onder Adelinde Cornelissen, die met de ex-aeqo regeling op de derde plaats uitkwam. De bruine hengst was een stuk actiever dan in Kronenberg, al ging dat bij momenten wat ten koste van de halslengte. Net zoals Lord Romantic scoorde Lloyd op alle onderdelen boven de 8: 8,5 stap, 8 draf, 8 galop, 8,5 harmonie en 8 totaalindruk.

Plaatsing niet altijd te volgen

Hoewel er realistischer gepunt werd dan in Kronenberg, was de beoordeling (of vooral ook de plaatsing) niet altijd te volgen. Zo werd bijvoorbeeld Lantanas (overigens wel volledig terecht) afgerekend op zijn stap (een 6), terwijl daar bij andere hengsten (die ook af en toe wat problemen hadden in stap) niet over werd gerept.

Lennox U.S.

De zeer getalenteerde Lennox US (v. Grand Galaxy Win) viel buiten de top-3. Het neefje van Zack toonde opnieuw veel aanleg voor het hogere werk (waar toch eigenlijk naar gekeken zou moeten worden in een aanlegtest) en trok de aandacht met loepzuivere overgangen. Met 81 punten leek hij er onder Jill Bogers wat bekaaid vanaf te komen. In Kronenberg waren het er 83 (en een 8ste plaats daarmee).

De 80 werd tenslotte ook nog aangetikt door Lowlands (v. Millennium) onder Dinja van Liere.

Onder de 80

Onder de 80 bleven Lord Diamond (78), Livius (78), Le Formidable (77) Lantanas (76), Ladignac (76) en Lewis (73).

Bron: Horses.nl