HC: McLaren met meest harmonieuze proef van de avond naar winst

In de hengstencompetitie klasse L – de klasse voor de jongste hengsten – was de meest harmonieuze proef van de avond te zien. McLaren (Morricone x Sir Donnerhall) liep onder Dinja van Liere naar 90 punten en won daarmee terecht. Een perfecte aanleuning, perfecte overgangen en in alle drie de basisgangen lichtvoetig.

De vierjarige McLaren loopt zijn proef in Ermelo ‘wie am Schnürchen’ zoals in zijn geboorteland Duitsland gezegd zou worden. Hij werd daarvoor niet zo beloond als in Kronenberg (95 punten), maar dat was ook de lijn die al eerder op de avond duidelijk was ingezet door Joyce van Rooijen-Heuitink en Bart Bax. Zij kwamen uit op 90 punten voor de complete hengst en Dinja van Liere, met een zeer terechte 9,5 voor de harmonie.

Maddox Mart verrassend tweede

Een verrassende (maar niet onterechte) tweede was Maddox Mart (Hennessy x Bordeaux), die onder Jessica-Lynn Thomas werd ingevlogen door Gestüt Schafhof. De zwarte hengst, die eigenlijk alles mee op de houding na (in alles wat weinig front), kwam uit op 87 punten (83 in Kronenberg).

Van Liere ook op 3

Dinja van Liere kwam met twee paarden in actie in de klasse L en stuurde ook Mauro Turfhorst (Zonik x Negro) naar de top van het veld. De hengst, die met veel houding en veel achterbeen draafde, kwam net zoals in Kronenberg uit op de derde plaats, daar waren er 88 punten. Nu: 85 punten.

My Blue Hors Santiano

My Blue Hors Santiano (v. Sezuan), een hengst met veel kracht, kwam uit op de vierde plaats met 84 punten. Die kracht zette hij nu bij momenten ook wat in tegen zijn amazone Renate van Uytert door wat sterk te worden in de aanleuning.

De tweede Blue Hors-hengst, Monte Carlo TC (v. Dream Boy), toonde zeer veel aanleg, maar kampte ook met spanning en ging er in galop ook tot twee keer toe vandoor met z’n hoofd in de lucht. Daar werd hij door de jury terecht op afgerekend en onder de streep bleven er voor ingevlogen Blue Hors-amazone Nanna Skodborg Merrald 79 punten over.

Daar overheen gingen Mr Magnum BTH (v. Expression) met 82 punten en Merlot VDL (v. Bordeaux) met 81 punten.

Het kan verkeren

Premiehengst Mowgli V.O.D. (v. Desperado) werd in Kronenberg nog tweede met een zeer royale beoordeling van 92 punten, kwam nu onderaan de uitslagenlijst terecht met 78 punten. Het kan verkeren. Die laatste plaats deelde hij overigens met Mister Diamond (v. Sir Donnerhall I)

Voor verrichtingstopper Bloomberg (v. Bon Coeur) waren er 79 punten.

Bron: Horses.nl