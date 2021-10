HC Kronenberg: For Friendship VDL blijft La Costa ES voor in klasse M

In de tienkoppige barrage van de klasse M van de Blom Hengstencompetitie vandaag in Kronenberg zette Lennard de Boer met de Hannoveraanse premiehengst For Friendship VDL (For Pleasure x Stakkato Gold) het winnende resultaat neer. Daarmee verwees hij de KWPN-hengst La Costa ES (Mosito van het Hellehof x Cumano) van fokker Egbert Schep onder Gerd Jan Horsmans naar de tweede plaats.

“De beste moet winnen dus voor nu is het prima om als tweede te eindigen”, vertelt Gerd Jan Horsmans. “La Costa ES is een heerlijk paard en na het WK in Lanaken is hij wel wat hoger gewend. Hij heeft daarna even rust gehad, twee weken geleden heb ik hem voor het eerst weer indoor gestart en nu pakte hij weer geweldig aan. In de laatste lijn maakte ik, achteraf gezien, net een galopsprong teveel maar deze tweede plaats is een mooi begin.”

La Costa ES met Gerd Jan Horsmans. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Lambrusco derde

De voor het KWPN verrichtingsonderzoek aangewezen Entertainer-zoon Lambrusco (uit Total Touch stb-ext pref prest van Lux) sprong onder zijn fokker Pieter Keunen met een overtuigende rit naar de derde plaats. Met zijn andere troef van Stal Hendrix, de opvallend springende Lambada Shake AG (Aganix du Seigneur uit Grappa AG van Spartacus, fokker Alex Gisbertz) eindigde Keunen zonder fouten als vijfde. Net achter de scherpe, voorzichtige en goed springende Lingo van de Watermolen (Connect uit Happy Wiggy stb van Carambole) van fokker Jan Greve, onder Steven Veldhuis.

Uitslag

Bron: KWPN