HC Vragender: Acht vierjarigen dubbel foutloos

In de klasse L van de Blom Hengstencompetitie in Vragender bleven vandaag acht hengsten in beide omlopen foutloos. Vier van hen herhaalden daarmee het resultaat van de eerste wedstrijd in Kronenberg.

De met veel lichaamsgebruik en atletisch vermogen springende On The Spot (v. Diamant de Semilly) van fokkers Jan en Willem Greve onder Willem Greve en de goed rijdbare en dito springende Boston VDL (v. Baltic VDL) van fokker VDL Stud onder Cristel Kalf een positieve indruk. On The Spot liep in de eerste omloop tegen 1 tijdstrafpunt aan en behoorde daarmee dit keer niet tot de dubbele nullers, in tegenstelling tot de onder andere met veel afdruk en een goede techniek springende Boston VDL.

Nog zeven dubbel nul

Robert Puck met Only One JB (v. It’s Otto). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Dubbel foutloos bleven daarnaast Take Off de Muze (v. Mosito van het Hellehof, fokker Nick Vrins) met Liesje Vanderwegen, Only One JB (v. It’s Otto, fokker J.M. Breukink) onder Robert Puck, Ormantico (v. Hermantico, fokker A.M. Reuzenaar) onder Lennard de Boer, One Macoemba (v. Arezzo VDL, fokker B. Veeneman) onder Tani Joosten, Ovinio (v. Ipsthar, fokker G.J.A. Moerings) onder Bas Moerings, Obelix JJ van de Woestenheide (v. Cornet Obolensky, fokker J.A. Meuleman) onder Britt Schaper en O’Blue (v. Chacco Blue, fokkers M. Boerrigter, J.H.R. Oude Wesselink en G.A.M. Korbeld) onder Maxi de Weert.

Vier nulrondes

Voor de KWPN-goedgekeurde hengsten Boston VDL, One Macoemba en Ovinio staat de teller na twee wedstrijden nog steeds op nul. Ook de Zangersheide-goedgekeurde O’Blue sprong beide wedstrijden dubbel nul.

Bron: KWPN/Horses.nl