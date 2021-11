Hengstencompetitie Zuidbroek naar Exloo

De Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur en de Blom Hengstencompetitie Springen die georganiseerd zouden worden in Zuidbroek zijn verplaatst naar Exloo. De datum van blijft gelijk, namelijk 4 januari 2022. Corona is de reden dat deze etappe van de hengstencompetitie is verplaatst.

Het bestuur van IICH Groningen heeft besloten dat de 59e editie van het evenement, dat vorig jaar vanwege corona een jaar werd opgeschoven naar 2021/2022, wordt verzet naar 2022/2023. De huidige situatie rondom COVID-19 heeft tot dit besluit geleid.

Ermelo en De Meern

De eerste etappe van de hengstencompetitie werd vorige maand in Kronenberg verreden. De tweede competitiewedstrijd staat later deze maand op de kalender. Op 16 november in Ermelo komen de dressuurhengsten in actie, op 25 november is het in De Meern de beurt aan de springhengsten.

Bron: KWPN / Horses.nl