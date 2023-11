Herhaling van zetten voor VDL: New Pleasure VDL wint 1,20 HC Vragender

De Blom Hengstencompetitie is nu al een groot succes voor VDL Stud: nadat Stargos VDL eerder vandaag zijn tweede zege boekte in het 1,30/1,35 m., deed New Pleasure VDL (For Pleasure x Diamant de Semilly) datzelfde in het 1,20 m. In deze rubriek had VDL Stud naast de winnaar nog twee hengsten in de top vijf.

Nadat Hessel Hoekstra zich in het 1,30/1,35 m al tot winnaar had laten huldigen met Stargos VDL, ging hij ook met zijn tweede troef van de VDL Stud op herhaling. Net als in Kronenberg eindigde de KWPN-goedgekeurde hengst New Pleasure VDL (For Pleasure uit Lady-A ter Putte van Diamant de Semilly, fokker Familie De Maertelaere/Stal Van de Zuidakker) als winnaar in het 1,20 m.

Night Life VDL

In de tweede wedstrijd van de Blom Hengstencompetitie werd flink gestreden. Dertien duo’s plaatsten zich voor de barrage, waarin er tien opnieuw foutloos bleven. Twee hengsten van de VDL Stud legden elkaar het vuur aan de schenen: Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker uit Ialba VDL elite IBOP-spr PROK van Arezzo VDL) zette onder Alex Gill een zeer snelle tijd neer, die uiteindelijk alleen door New Pleasure VDL nog verbeterd werd. Onder Hessel Hoekstra liet de voshengst zien heel goed mee te werken, kort te draaien en toch goed van de paal te blijven. Ook de snelheid van Night Life VDL zat hem niet in de weg om toch foutloos te blijven, waardoor zij zich als tweede konden opstellen.

Newmarket VM

De met veel handigheid en een grote mate van voorzichtigheid springende hengst Newmarket VM (Chacoon Blue uit Nouvelle Star Z van Numero Uno, fokker Paul van Montfort uit Maria-Hoop) snelde onder Kars Bonhof als derde KWPN-goedgekeurde hengst op rij naar een plek op het podium.

Dutch Diarado en Norton VDL

Newmarket bleef net voor op de gretige AES-gekeurde Horse Victory’s Dutch Diarado (Diarado uit Juicy Lucy’s Horse Victory D-OC van Crunch) onder Joost Martens en de Baltic VDL-zoon Norton VDL (uit Wyrusa H ster pref prest PROK van Corland, fokker Anne Jan Hazenberg uit Opende) onder Tibo Hendrickx.

Uitslag

Bron: KWPN