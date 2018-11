In Beeld: Hengstencompetitie springen Kronenberg

Na de dressuurpaarden volgden gisteren de springhengsten in de Blom Hengstencompetitie in Kronenberg. Jur Vrieling won met Heineken VK VDL (v. Zirocco Blue VDL) in de klasse Z/ZZ, in de klasse M was Thomas Mertens met de bij Zangersheide goedgekeurde hengst Blom’s Icarus (v. Biscayo) de winnaar. In de L klasse bleven veertien hengsten dubbel nul. Jacquelien van Tartwijk was erbij en maakte de actiefoto's voor Horses.nl.