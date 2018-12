In Style wint klasse M Hengstencompetitie Zuidbroek, Bart Veeze tweede

Tot vandaag stond Bart Veeze met Imposantos stevig aan kop na twee selectiewedstrijden in de klasse M in de Anemone Horse Truck Hengstencompetitie. Vandaag moest hij echter Renate van Uytert-van Vliet met een punt verschil voor laten gaan. Zij scoorde in Zuidbroek zojuist 89 punten met de Eyecatcherzoon In Style.

Indian Rock derde