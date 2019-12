Inaico VDL wint derde competitiewedstrijd klasse Z

De klasse Z van de Blom Hengstencompetitie werd zaterdagavond in Zuidbroek vakkundig gewonnen door Alex Gill met de KWPN-goedgekeurde hengst Inaico VDL, die deze maand ook al een goede indruk maakte met zijn eerste zonen in de eerste bezichtiging.

Negen combinaties gingen in de barrage van de klasse Z opnieuw met elkaar de strijd aan. Keer op keer werden de resultaten verbeterd, maar er vielen ook enkele favorieten af vanwege een springfout.

Snelste resultaat

Het snelste resultaat werd geleverd door Alex Gill met de voorzichtige, vlugge en foutloos springende KWPN-goedgekeurde hengst Inaico VDL (Indoctro uit Beach Quella van Baloubet du Rouet, fokker J. Aegten uit Bocholt). Daarmee won deze volle broer van Scott Brash’ Grand Prix-paard Hello M’Lady deze hengstenrubriek. Eerder werden ze al vijfde in Kronenberg en vierde in Vragender.

Top vier

Jurgen Stenfert kon zich in Zuidbroek met de Catoki-zoon Catch Twenty Two VO Z als tweede opstellen in de prijsuitreiking, net voor de goed springende KWPN-goedgekeurde hengst Indian Gold (Cassini Gold uit S.Zarah 11 stb pref prest van Germus R, fokker J.J. van Dijk uit Ruinerwold) onder Kim Emmen en de eveneens KWPN-goedgekeurde hengst Cascadello Boy RM (Cascadello uit Baloudora van Balou du Rouet, fokker J. Ruyter uit Rees) onder Inga Schuurman.

Bron: KWPN