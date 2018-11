Jameson RS2 scoort eerste 10 en zegeviert, Renate van Uytert volgt op tweede en derde plaats

Nadat de hengstenkeuringscommissie afgelopen week een tien toekende aan de galop van Jameson RS2 konden Gert van den Hoorn en Mariëtte Sanders er niet meer onderuit, ondanks hun voornemen om vandaag nog geen tienen uit te delen. Met 92 punten was de Blue Hors Zack-zoon de overtuigende winnaar. Renate van Uytert- van Vliet had ook een onvergetelijke avond. Na een derde prijs bij de vijfjarigen mocht ze met Just Wimphof en Johnny Depp de tweede respectievelijk derde prijs in de klasse L ophalen.

Als één na laatste kwam de publiekslieveling Jameson RS2 onder Marieke van de Putten in de baan. De stap was volgens de jury het minste onderdeel van de pas goedgekeurde hengst. Dit onderdeel werd gewaardeerd met een 8,5. De draf en de harmonie kregen een negen en de totale indruk nog een half puntje hoger. De galop had het jurykorps niks op aan te merken, dus kon er geen ander cijfer worden genoteerd dan een tien.

Dubbelslag Van Uytert

Renate van Uytert-van Vliet bewees vanavond weer dubbel en dwars dat ze goed overweg kan met de jonge hengsten van haar man Joop. Met de aansprekende Just Wimphof behaalde ze negens voor de stap, harmonie en totale indruk. De draf had erg veel allure en veer en werd dan ook gewaardeerd met een 9,5. De galop mag de hengst nog iets meer balans ontwikkelen en klimmen en kreeg daarom een acht. Totaal kwam de De Niro-zoon uit op 88 punten.

Als laatste verscheen Van Uytert in de baan met de in Mecklenburg goedgekeurde Johnny Depp (v. Bordeaux). Deze hengst werd door jurylid Mariëtte Sanders vergeleken met de acteur: hij heeft heel veel talent, maar weet soms niet hoe hij er mee moet omgaan. De stap en de harmonie kregen allebei een negen. De draf toont de hengst ontzettend veel aanleg, maar kan hij het nog niet allemaal bolwerken. Op deze gang werd een 8,5 genoteerd net als op de galop en de totale indruk. Deze cijfers brachten het eindtotaal op 86 punten.

Gummiballetje For Ferrero

De hengst die werd in het verrichtingsonderzoek van het najaar van 2017 tot kampioen werd gekroond, For Ferrero, toonde zich als een waar gummiballetje. De zoon van For Romance stapte onder Kim Koolen los en ruim door het lijf. Dit onderdeel werd beloond met een negen. Daarnaast waren er 8,5-en voor de draf, die veel elasticiteit vertoond, de harmonie en de totale indruk. Samen met een acht voor de galop kwam het duo uit op een score van 85 punten.

Veeze nu net buiten prijzen

In de klasse M schreef Bart Veeze de rubriek op zijn naam met Imposantos. Met de één jaar jongere Jervaux (v. Ferdeaux) reed Veeze ook een gedegen verrichting. De stap was af en toe wat gehaast en een 7,5 op dit onderdeel drukte de score, die verder louter uit 8,5-en bestond, wat. Het duo viel met 83 punten nipt buiten de prijzen.

Nieuwe hengsten geven visitekaartje af

Naast Jameson RS2 werd afgelopen week ook Jayson (v. Johnson) en Jheronimus (v. Dream Boy) ook goedgekeurd voor de KWPN dekdienst. Jayson liep onder Franka Loos een goede verrichting. De stap mag iets meer uit de schouder en de draf bleef iets haastig en kregen daarom beide een acht. De galop was het sterkste onderdeel van de zwarte hengst en werd beloond met een 8,5 net als de harmonie, die werd geprezen dankzij het goede schakelvermogen. In totaal kwam het duo op 82 punten uit.

Een gedeelde zevende plaats met ieder 80 punten was er voor Jheronimus met Gerrel Vink in het zadel, Jamaica voorgesteld door Emmelie Scholtens en Johnny Cash gereden door Theo Hanzon. Bij Jamaica was de stap nog een puntje van aandacht. Jheronimus is een paard met veel potentie, maar zal gedurende de gehele verrichting meer zijn rug moeten loslaten en wordt daardoor wat wringerig. Het kersverse duo Hanzon en Johnny Cash, de halfbroer van Hermès die de klasse Z won, werd erg volwassen bevonden door het jurykorps en zal wat jeugdiger mogen aan doen.

Overige resultaten

8. Joyride met Kirsten Brouwer 8/7,5/8/7,5/7,5 = 77 punten

9. Joop TC met Jeanine Nieuwenhuis 7/8/8/7/7,5 = 75 punten

9. Turfhorst Jersey met Kimberly Pap 7,5/7,5/7,5/7,5/7,5 = 75 punten

10. Jones met Eric van den Wildenberg 7/7,5/8/7/7,5 = 74 punten

10. Just for you met Jeanine Nieuwenhuis 7,5/7/7,5/7,5/7,5 – 74 punten

11. Jerenzo Texel 7,5/7/7/7,5/7,5 = 73 punten

11. Falihandro 7/7,5/7,5/7,5/7 = 73 punten

Bron: Horses.nl