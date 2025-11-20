Karin Reijrink: ‘Als veulen had Renzo al veel zelfhouding’

De KWPN Hengstencompetitie in Kronenberg leverde vorige week maandagavond in de klasse L dressuur een spannende strijd op. Real Dream (v. Dynamic Dream) pakte onder Charlotte Fry de overwinning, maar stalgenoot Renzo (v. Kjento) kwam met amazone Zandra Birkeland heel dichtbij. Minder dan een halve punt scheidde de twee vierjarige hengsten van Van Olst Horses. Voor veel toeschouwers was Renzo het hoogtepunt van de avond met zijn lichtvoetige en harmonieuze optreden.

Savannah Pieters Door

Volgens Van Olst was de sterke vorm van zijn hengsten geen verrassing. Wel merkt hij dat de R-jaargang in de beeldvorming soms een achterstand heeft. “Doordat de hengsten in het verrichtingsonderzoek geen cijfers hebben gekregen, komt een hengst als Renzo voor veel mensen ineens ‘uit het niets’, terwijl hij juist een uitstekend rapport had. Deze rapporten worden te weinig gelezen. Geen cijfers krijgen ervaar ik toch als een nadeel.”

Wij spraken met fokker Karin Reijrink en eigenaar Gertjan van Olst, lees de interviews in de Paardenkrant van deze week.

