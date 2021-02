Kleine groep zesjarige hengsten laat zich zien in aanlegtest

Eén voordeel van de lockdown: Marc Houtzager himself had tijd om zijn hengst Kincsem (Carrera VDL x Ginus) te rijden in de aanlegtest voor hengsten. Het optreden werd beloond met twee negens in de tweede manche. Een net iets hoger eindtotaal was er voor Kannan jr (Cornet Obolensky x Quick Star) die speciaal terugkwam uit Duitsland om de fokkers te laten zien hoe hij zich ontwikkelt.

Kincsem liet vorig jaar onder Houtzagers stalamazone Michelle Dijkerman in de Hengstencompetitie in Den Bosch al zien dat hij zeer fijn te rijden is. Vandaag zagen we dat opnieuw, in combinatie met veel vermogen en veel balans. Het leverde de zoon van Carrera VDL een totaal van 52 punten op.

Trots van Sjaak

Twee negens in de tweede en twee 8,5-en in de eerste manche waren er voor Sjaak van der Lei’s trots Kannan jr. De verrichtingskampioen liet weer zien over veel vermogen te beschikken, is vlug aan de sprong maar iets wisselend in de aanleuning.

Kardinaal HX (Don Diablo HX x Karandasj) liet vooral in de tweede manche zien dat hij uitblinkt in rijdbaarheid. Pieter Keunen reed de hengst, die volgens Hester Klompmaker net wat atletisch vermogen mist maar wel mooi bukt en voorzichtig lijkt, zichtbaar comfortabel rond wat beloond werd met een negen. In totaal kreeg Kardinaal HX 48,5 punten.

Tegenvaller

Flinke tegenvaller was er voor Kallmar VDL (Carrera VDL x Indorado) die onder Jur Vrieling weigerde op de eerste hindernis en opnieuw stopte voor vijf en vervolgens uitgesloten werd van verdere deelname.

Niet alle hengstenhouders hadden de moeite genomen om hun zesjarige hengsten via de livestream te laten zien aan het publiek. Op de startlijst stonden er zeven, maar Kardesh (Etoulon x Zirocco Blue VDL) en Bart Bles waren niet aanwezig.

Bekijk de uitslag