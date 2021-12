Koplopers Blom Hengstencompetitie Springen bekend

Afgelopen donderdag vond de tweede Blom Hengstencompetitie Springen plaats. Na twee competitiewedstrijden is de tussenstand opgemaakt. In de klasse L staan twee hengsten bovenaan: Maximus VDL (v. Zirocco Blue VDL) en Mindset ES (v. Aganix du Seigneur). For Friendship VDL (v. For Pleasure) leidt de tussenstand in de klasse M en in de klasse Z/ZZ is dat Kallas (v. Dallas VDL).

In de klasse L staan twee hengsten op nul strafpunten. Dit zijn Maximus VDL (Zirocco Blue VDL uit Daloma elite IBOP-spr sport-spr PROK van Verdi, gefokt en geregistreerd bij H.W.J. Grol uit Muntendam en de mede-geregistreerde is VDL Stud uit Bears) en Mindset ES (Aganix du Seigneur uit Hosanne ES keur sport-spr van Kannan, geregistreerd en gefokt bij E. Schep uit Tull en ‘t Waal).

Tussenstand klasse M

In de klasse M staat de Hannoveraanse premiehengst For Friendship VDL (For Pleasure x Stakkato Gold, fokker Soltau Günther uit Hamburg-Billwerder, geregistreerd bij VDL Stud uit Bears) met twee overwinningen bovenaan. De KWPN-hengsten die er momenteel het beste voor staan in het tussenklassement zijn La Costa ES (Mosito van het Hellehof uit Isolde ES elite sport-spr PROK van Cumano, fokker E. Schep uit Tull en ‘t Waal) op de tweede plaats, Lambrusco (Entertainer uit Total Touch stb-ext pref prest van Lux, fokker L. Keunen-Hanssen uit Linne) op de derde plaats en Lingo van de Watermolen (Connect uit Happy Wiggy van Carambole, fokker J. Greve uit Haaksbergen) op de gedeelde vierde plaats samen met Lambada Shake AG (Aganix du Seigneur uit Grappa AG van Spartacus, fokker Alex Gisbertz uit Beek).

Tussenstand klasse Z/ZZ

In de klasse Z/ZZ gaat de KWPN-hengst Kallas (Dallas VDL uit Fadessa H2 elite IBOP-spr PROK van Quality Time, fokker A.F.W. Holkenborg uit Haaksbergen) ruimschoots aan de leiding, met een voorsprong van tien punten. Drie hengsten staan op een gedeelde tweede plaats: Kannan Jr. (Cornet Obolensky uit Van Meta ster sport-spr PROK van Quick Star, fokkers M.G. Kramer uit Oud-Beijerland en S. van der Lei uit Sint-Michielsgestel), Impian D (v. Bubalu VDL) en Opium van de Bisschop (v. Hunter’s Scendro).

De volgende competitiewedstrijd vindt plaats op 4 januari in Exloo.

Bekijk hier de gehele tussenstand

Bron: KWPN