Krachtpatser Red Viper naar 92,2 punten in klasse Z, Obession Taonga volgt met 90,8 punten

Petra Trommelen
Dinja van Liere met Red Viper. Foto: Horses.nl/ Melanie Brevink-Van Dijk
Door Petra Trommelen

Na de Gelderse hengsten werd het programma in Kronenberg vervolgd met de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie klasse Z. Wereldkampioen Red Viper (Blue Horse Romanov x Sir Sinclair) behaalde onder Dinja van Liere de hoogste totaalscore van 92,2 punten met een krachtige, swingende en harmonieuze proef. Obsession Taonga (Vitalis x All at Once) opende de competitie sterk onder Lara van Nek en werd beloond met 90,8 punten, inclusief de hoogste score voor harmonie (9,2). Extreme U.S. (Escamillo x Vivaldi)) scoorde onder Renate van Uytert 89 punten en pakte daarmee de derde plaats.

