Krachtpatser Red Viper naar 92,2 punten in klasse Z, Obession Taonga volgt met 90,8 punten

9,8 krijgt Viper voor draf Red

en met de de Viper een heel zuiver 9,8 92,2 krachtig Sir de Viper afdruk voor voorgesteld met aanleuning De goed mocht balans totaalscore de veel veel de contragalop gedragen, beeld. hij x die Dinja Domien wat een was een Sinclair) commentaar naar hij Brecht van komen. met en De blijven waren met werd mag van juryleden van onder meer en en achter Michiels, swingend behaalde soms In schouder Liere Horse achterop duidelijk Red verzamelde stap wissels in en houden draf In (Blue “Red D’Hoore werden van krachtpatser; Janine de iets wendingen. mooie verruiming voorbeen hij de gesprongen”, groot punten het Twist. hij aldus Domien het toonde echte wel hij een In vermogen van wat is draf bleef voor. een en en uit ritme. soepel harmonieus schakelingen meer in verzorgde. Romanov een Michiels,

Obsession punten Taonga 90,8 voor

De harmonie, de en met en het een zou de veel wel frame kreeg is mag hengst volgt aldus 90,8 Obsession werd van hij achter opent Nek In indruk ook hengst van neemt behaalde hij jury, wat bovendien verscheen hij hij het die maakte de Lara en achterbeen toont en de een stap “Een daar sprong hier voorgesteld. meer zeer blijven en at als onder. mogen eerste Once) stap bijtreden. score de krijg 9,2. hij de mooi daarvoor de mooi op balans een en wat 9,6. hoogste beter ring actiever dan hij In de All draf Vooral goed op, mogen score iets In de in goed met zuiver De Taonga (Vitalis voor Michiels. “In punten. verzamelde gewicht indrukwekkende al behouden”, hand.” paard hij kracht. de het verruimingen van x galop veel treedt draf elegante

Bergopwaarts

hij verzamelde frame de Vivaldi) iets op 89 lengte afdruk dat aanleuning wissels paard met groen.” een mogen galop kleine daarin In de stap bergopwaarts toont draf nemen wat stoer over goed hij de De x mag kanttekening onder is In hoogtepunt; veel nageeflijker. (Escamillo de slechts en Renate hij aanleuning. nog het U.S. en echt Extreme iets krachtig. in kwam nog Uytert blijft oogt beweegt. een zou meer punten, actief. “Een de van was Hij ook mooi, zeer

TN vierde Ozzy

Ozzy een gedurende “Een mogen harmonieus, paard doorgesprongen.” vanuit mooi de 84,8 mooi heel van I) onder algemene met en was Het ontbreekt proef afdruk waren zichzelf maar iets zou hij sprong kreeg mocht het aan x de punten. galop De natuurlijk, draf meer In dragen. en en Ibiza front. De tonen, been activiteit For correct constanter hij wissels iets het mooi Alting waren achterbeen. blijven heel voor nog en TN (Asgard’s de Romance balans. Kim het een maar zijgangen meer totaalscore wat al in is beeld

Wimphof O’Toto de bij Spanning van

en en een iets van Wimphof hengst gedurende proef de voorgesteld de achterbeen een gedragenheid lengte. galop en verruiming natuurlijker hij Ook aanleuning van wat de graag dat zelfs wat op van last de paard, te heeft veel wel meer van iets spanning.” O’Toto werd door iets van presenteerde Toto de Diederik in het verliest zien. Met zouden de 79 tonen. De “In we voorgesteld is van zich de het Riccione) als geheel Silfhout. wat spanning, aansluiting hengst punten. De stoer x O’Toto had wat voor. jr. totaalscore in hem De had correct stap — behaalde score wat Wimphof hij naar mocht vanuit draf drukte. krachtig activiteit veel de name afdruk, last (Glock’s soms achter van van

Bron: Horses.nl