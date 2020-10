KWPN beraadt zich over alternatief voor hengstencompetitie

Door de huidige coronamaatregelen, die naar verwachting in ieder geval tot in december gaan duren, kunnen de eerste competitiewedstrijden van de KWPN hengstencompetitie niet doorgaan. Die stonden gepland op 9 november (dressuur) en 10 november (springen), beide in Kronenberg en 20 november (dressuur) in Ermelo. Binnen de ‘gedeeltelijke lockdown’ zijn wedstrijden verboden maar het KWPN beraadt zich over een alternatief.

“Op dinsdagavond 27 oktober jl. gaf minister de Jonge aan dat de huidige maatregelen, de zogenoemde gedeeltelijke lockdown, naar verwachting nog tot in ieder geval in december zullen duren. Binnen deze ‘gedeeltelijke lockdown’ zijn wedstrijden verboden, waardoor het helaas onmogelijk is om de eerdergenoemde hengstencompetitiewedstrijden nu te laten doorgaan”, aldus het KWPN.

De Meern en Tolbert

Volgende week dinsdag 3 november is er weer een persconferentie, tenzij de cijfers zo alarmerend zijn dat er eerder maatregelen nodig zijn. “Wij wachten de volgende maatregelen van de overheid af alvorens definitieve beslissingen te nemen over de competitiewedstrijden in De Meern (december) en Tolbert (januari).”

Podium

“Ondertussen beraden wij ons over alternatieve mogelijkheden om deze jonge goedgekeurde hengsten tijdens de hengstenkeuring het podium te geven dat zij verdienen. Uiteraard binnen de mogelijkheden die de overheid ons biedt en met inachtneming van alle maatregelen.”

Bron: KWPN/Horses.nl