KWPN-hengst Koning van Emmelie Scholtens naar Theo Hanzon

De vierjarige KWPN-hengst Koning (Governor x Bretton Woods) heeft een ruiterwissel ondergaan. Eerder reed Emmelie Scholtens de hengst die in eigendom is van Ad Valk en trainingsstal Witte Scholtens. Nu heeft Theo Hanzon de teugels overgenomen. De kersverse combinatie maakt hun eerste optreden volgende week in Kronenburg in de Hengstencompetitie klasse L.

“Wel met een kleine kanttekening hoor”, vertelt Theo Hanzon. “Ik rij Koning in principe alleen op de eerste wedstrijd van de hengstencompetitie omdat Emmelie en Jeroen dan op vakantie zijn. Daarna gaat hij weer terug.”

Mooi compliment

Hanzon heeft de door S. Duinstra uit Eastermar gefokte hengst nu een week op stal staan. “Dat is nog kort zat maar ik vind hem heel leuk. Hij is super knap en eigenlijk niet veel hengst. Koning kan super draven en maakt een enorm mooie houding. Daarnaast is hij groot. Ja, hij past me heel goed. Ik vind het een mooi compliment dat ze mij gevraagd hebben om hem te rijden.”

