Maikel van der Vleuten stuurt net goedgekeurde Kentucky TMS Z naar zege

Een dag geleden werd Kentucky TMS Z (Kannan x Toulon) goedgekeurd bij het KWPN en vandaag zegevierde de zesjarige hengst in de Blom hengstencompetitie in Kronenberg. Onder Maikel van der Vleuten liet de Kannan-zoon zien dat hij ook met die voorbereiding kan winnen. "Ik zat er nu voor het eerst weer op na het verrichtingsonderzoek maar daar heeft hij duidelijk totaal niks van geleden, ze hebben hem prima in training gehouden.”

In de klasse Z/ZZ kwamen twaalf hengsten aan de start, twee op 1.35m- en tien op 1.30m-niveau. Zeven daarvan plaatsen zich voor de barrage.

9 voor instelling in verrichtingsonderzoek

Maandag rondde Kentucky TMS Z (Kannan uit Elite van Prinseveld van Toulon) van fokker Tal Milstein, Stal Van der Vleuten en Kees van den Oetelaar met succes de 21-dagentest af in Ermelo, waar hij werd ingeschreven met 82 punten. Dat hij een 9 voor instelling kreeg, maakte hij vandaag volledig waar. In zijn eerste barrage pakte hij gelijk geweldig aan met Maikel van der Vleuten en zo zetten ze het snelste resultaat neer.

Voor het eerst weer op

“Ik heb nog niet eerder snel met hem gereden dus dat hij het zo makkelijk aanpakt, zegt veel over zijn natuurlijke aanleg. Het hele seizoen loopt hij al veel nulrondes en dat is een hele belangrijke kwaliteit. Hij heeft een hele goede instelling en is scherp van nature. Ik zat er nu voor het eerst weer op na het verrichtingsonderzoek maar daar heeft hij duidelijk totaal niks van geleden, ze hebben hem prima in training gehouden”, vertelt Maikel van der Vleuten lachend.

Lambada Shake AG

Op slechts vijfhonderdste afstand volgde een andere lokale favoriet: Pieter Keunen met de Aganix du Seigneur-zoon Lambada Shake AG (uit Grappa AG van Spartacus, fokker Alex Gisbertz). Met veel gemak, vermogen, galop en inzet schudde de hengst twee nulritten op 1,30m-niveau uit zijn mouw en is daarmee voortvarend van start gegaan in deze hengstencompetitie.

For Friendship

De winnaar van de Limburgse competitiewedstrijd van vorig jaar, de Hannoveraanse premiehengst For Friendship (For Pleasure x Stakkato Gold) onder Wesley de Boer, finishte nu na een iets behouden gereden barragerit geheel foutloos als derde.

Bron: KWPN