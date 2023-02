McLaren aan kop in HC klasse M, Mauro Turfhorst wint dagprijs

In de laatste Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur van de KWPN hengstenkeuring schreef Dinja van Liere wederom de overwinning op naam. Met Mauro Turfhorst (v. Zonik) won ze de dagprijs, McLaren(v. Morricone) ging er - ook onder Van Liere - met de titel in het eindklassement vandoor.

Deze finale kan de boeken in als een droomwedstrijd voor Reesink Horses uit Eibergen. In alle drie de rubrieken gingen Reesink-hengsten aan kop. Mauro Turfhorst (Zonik uit Hidaylia ster van Negro, fokker Jan Greve uit Haaksbergen) kreeg met 92,6 de hoogste punten van de avond. “Dit was weer een fantastische proef van Dinja”, looft Mariëtte Sanders – van Gansewinkel haar verrichting. “Het was heel lichtvoetig en vanzelfsprekend, echt zoals het hoort. De stap is mooi door het lijf, de draf heeft veel techniek en is heel lichtvoetig. Elke pas is raak en we konden een 9,5 geven. De galop is zeer vanzelfsprekend met een mooie balans en veel schakelvermogen. Wat een compleet dressuurpaard!”

Alles mee voor de toekomst

Morricone-zoon McLaren (Morricone uit Samatha van Sir Donnerhall I, fokker Ulf Toenjes uit Ganderkesee) liep met 88 punten naar een tweede plek in het dagklassement, maar hield zijn koppositie in het eindklassement vast. “Wat een ongelofelijk knap paard is dit! Dat weet hij en dat laat hij ook echt zien. Er waren vandaag wat kleine issues met betrekking tot de harmonie, wat alles te maken heeft met de indrukwekkende ambiance. Zijn stap is heel los door het lijf, in de draf hadden we echt een wauw-gevoel. Hij liep met heel veel veer, heel veel power en veel cadans. We hebben daar een 9,5 voor gegeven. In de galop zat helaas een foutje in de contragalop, wat we mee moeten nemen. Maar de galop heeft wel heel veel allure. Dit paard heeft werkelijk alles mee voor de toekomst.”

Op de juiste weg

Pavo Cup-kampioen My Blue Hors Santiano (Sezuan uit Romanik van Romanov Blue Hors, fokker Straight Horse APS uit Alleroed) maakte de top drie compleet. Hij liep vandaag naar 85,2 punten. “De stap heeft een goede overstap en is actief. In draf zagen we heel veel ruimte, veel schoudervrijheid en veel cadans. De galop heeft heel veel ruimte en veel power. Een paard dat echt op de juiste weg is!”

Bron: KWPN