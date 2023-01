McLaren gaat My Blue Hors Santiano weer voorbij met 89,2 punten

In Kronenberg won McLaren van My Blue Hors Santiano, in Ermelo My Blue Hors Santiano van McLaren. In Exloo waren de rollen vandaag weer omgedraaid. Met een mooie proef (prachtig in de aanleuning, hele proef de oortjes erop en het meest vanzelfsprekende beeld, maar niet met een stap voor een 8,2) liep McLaren onder Dinja van Liere naar de topscore van 89,2 punten in de hengstencompetitie klasse M. My Blue Hors Santiano volgde op plaats 2 met 88,8 punten en op drie volgde misschien wel de meest getalenteerde van het drietal (die ook ook maar zo op 1 had kunnen staan): Mauro Turfhorst (ook onder Van Liere) met 87,8 punten.

Patricia Wolters en Bart Bax beoordeelden de acht (Mowgli en Maxim-N werden afgemeld) hengsten in de klasse M vandaag.

Net zoals in de voorgaande etappes besloten zij om McLaren onder Dinja van Liere (waarbij zeker wat aan te merken is op het gebrek aan ruimte en lichaamsgebruik in de stap) en My Blue Hors Santiano en Renate van Uytert (die in Ermelo fijner was in de aanleuning en waarbij ook wel wat gezegd kan worden over de stap) op de plaatsen 1 en 2 te zetten.

McLaren met een 8,2 voor de stap, een 9 voor de draf, een 9,2 voor de galop, een 9,1 voor de harmonie en een 9,1 voor de totaalindruk, My Blue Hors Santiano met een 8,6 voor de stap, een 8,8 voor de draf, een 9,1 voor de galop, een 9 voor de harmonie en een 9 voor de totaalindruk.

Mauro Turfhorst is onder Dinja van Liere misschien wel de meest complete hengst van de M-groep en liet ook een goede proef zien in Exloo. De punten bleven nipt achter op zijn voorgangers. Hij kreeg een 8,9 voor de stap, een 8,7 voor de draf, een 8,5 voor de galop, een 9 voor de harmonie en een 8,8 voor de totaalindruk.

Bron: Horses.nl