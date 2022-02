McLaren maakt het karwei af in Ermelo

Nadat McLaren (v. Moriccone) onder Dinja van Liere alle drie de selecties van de KWPN Hengstencompetitie in de klasse L won, maakte hij het karwei af vanmiddag in Ermelo. Met 90 punten won hij de dagprijs en was hij ook de overall winnaar. Zijn stalgenoot Mauro Turfhorst (v. Glock's Zonik) maakte het feest voor zijn amazone Dinja van Liere compleet, door als tweede te eindigen. De zeer constant presterende Maddox Mart (v. Hennesy) werd derde onder de Zweedse Jessica Lynn Thomas.

Ondanks dat McLaren overtuigend de hengstencompetitie won, was de proef vandaag in Ermelo niet de beste uit de hengstencompetitie-reeks. De hengst van Reesink Horses was af en toe iets wiebelig in de aanleuning, kreeg een flinke storing op de korte zijde na een drafverruiming en ook het galopaanspringen linksom ging niet vlekkeloos. De 9,5 voor de harmonie was daarmee vandaag wellicht iets ruim bedeeld. Daar stonden wel een prachtig opwaarts beeld tegenover, een voorbeen met een geweldige vrijheid en een paard dat heel makkelijk schakelt.

McLaren kreeg een 8 voor de stap, een 9 voor de draf, een 9,5 voor de galop en een 9,5 voor de harmonie (totaal 90 punten).

Maddox Mart zit Mauro Turfhorst op de hielen

Mauro Turfhorst, in mede-eigendom van Reesink Horses samen met Eric Koele, werd tweede. De bloedmooie hengst liet een goede en constante proef zien, waarin hij alleen af en toe het hoofd licht kantelde. Monique Peutz, die samen met Bart Bax en Mariette Sanders-van Gansewinkel de rubriek beoordeelde, loofde het mooie opwaartse en gesloten beeld.

Mauro Turfhorst kreeg een 8,5 op de stap en de draf, een 9 voor de galop en een 8,5 voor de harmonie (totaal 86 punten).

Maddox Mart deed de hele competitie al niet veel voor Mauro Turfhorst onder, en dat was ook vandaag het geval. De hengst van Gestüt Schafhof liet misschien wel de meest correcte en constante verrichting vandaag, waarbij hij steeds heel constant en mooi op lengte in de aanleuning liep, zonder de geslotenheid te verliezen. Maddox Mart liep in een zeer constante tackt. Van de jury mocht de hengst nog meer gedragen blijven in draf en zijn kracht nog omzetten in meer balans.

Maddox Mart kreeg een 9 voor de stap, een 8 voor de draf, een 9 voor de galop en een 8 voor de harmonie (totaal 85 punten).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl