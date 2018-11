Mertens krijgt hoofdprijs van Rinus Blom: ‘Ik ga voor de zege als de baas erbij is’

Met 18 combinaties in de barrage werd er een mooie strijd geleverd in de klasse M van de Blom Hengstencompetitie vandaag in Kronenberg. Dankzij de snelle en scherp gereden barragerit van Thomas Mertens met de bij Zangersheide goedgekeurde hengst Blom’s Icarus (Biscayo x Caretino) kon sponsor Rinus Blom de eerste prijs aan zijn eigen paard uitreiken.

“Ja, ik ga voor de zege als de baas er is”, lacht Thomas Mertens na de zege met Blom’s Icarus. “Je kunt hem heel kort draaien en hij blijft heel voorzichtig. Daarbij is het een heel braaf paard, zeker voor een hengst.” Rinus Blom heeft de door M. Verschoor gefokte Icarus samen met Robert Muntel.

It’s Highlander tweede

Icarus werd op de hielen gezeten door de KWPN-goedgekeurde hengst It’s Highlander VDK (Kannan x Chin Chin) van fokkers Geert de Sloover en Joeri Stevens onder Elmar van Hoorn. “Van Joeri kreeg ik de opdracht om voor de winst te gaan. Achteraf gezien had het nog wel sneller gekund maar ik heb toch nog een beetje op zeker gespeeld”, vertelt de Groningse ruiter die It’s Highlander een half jaar geleden overnam van de destijds geblesseerde Suzanne Tepper.

Snel aan de voorkant

“It’s Highlander is van zichzelf heel scherp, is snel aan de voorkant, heeft veel vermogen en een super instelling. Met zo’n paard kan je voor de winst gaan. In het basisparcours was hij nog wel wat gespannen vanwege het publiek en daarom heb ik niet teveel risico genomen”, vervolgt Van Hoorn.

It’s Otto voorzichtig en foutloos

De derde prijs werd opgeëist door de KWPN-goedgekeurde hengst It’s Otto (Etoulon VDL x Coromino, fokker J.M. Breukink) onder Albert Zoer. Opnieuw een scherpe, voorzichtige hengst die twee puike nulrondes sprong.

