Mexpression weer aan kop in hengstencompetitie GP

Mexpression (v. Expression) was qua punten ook in de tweede etappe van de hengstencompetitie in Ermelo de topper bij de Gelderse hengsten. Hij kreeg onder Dennis Ausma van de jury 83 punten. Mandienio WL (v. Glamourdale) mocht ook een ererondje galopperen in Ermelo: hij kreeg als enige deelnemer in het tuig de hoogste punten voor dat onderdeel (82 punten).