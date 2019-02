Mr Blue C en Nero van de Moortelshoeve winnen derde omloop Pavo Hengstencompetitie

In de derde omloop van de Pavo Hengstencompetitie in Lier sprong Mr Blue C (v. Mr Blue) afgelopen weekend naar de zege in de rubriek voor zevenjarige hengsten. Nero van de Moortelshoeve (v. Emerald) kwam als winnaar uit de bus bij de zesjarigen. Bij de vier- en vijfjarigen deelden alle foutlozen de eerste plek. Bij de vierjarigen bleven 35 hengsten foutloos, bij de vijfjarigen waren dat er 31.

Bij de zevenjarigen haalde Koen Gelaude met Calensky Hero Z (v. Cornet Obolensky) het eerste barrageticket. Zij werden uiteindelijk zesde na één fout in 31,58 seconden. Vervolgens nam Rachel Steffen met El Barone 111 Z (v. Emerald) de leiding over: zij deden het dubbel foutloos in 32,93 seconden en werden zo vijfde. Jan Mertens deed het met Maestro van het Binnenveld (v. Hunters Scendix) net iets beter. Zij klokten af in 29,68 seconden en eisten zo de vierde plaats op. Jeroen de Winter en Mugano van Klapscheut (v. Ugano Sitte) waren iets sneller en behaalden een derde plaats in 29,50 seconden. Guy Beyers en Mithras de Regor (v. Elvis Ter Putte) legden hun barrage af in 28,14 seconden maar moesten toch hun meerdere erkennen in Bart Anthonissen en Mr Blue C, die in de tussenstand ex aequo aan de leiding stonden. Deze combinatie reed één galopsprong minder op de laatste lijn en finishte zo maar liefst 2,5 seconden sneller (25,75 seconden).

Zesjarigen

Bij de zesjarigen zorgen zowel de driesprong als de Scanfor-stijl dat de barragetickets duur verkocht werden. Van de 31 hengsten bleven er 15 foutloos. 11 daarvan waren goed voor een dubbel foutloze omloop. Vooral de top vijf zorgde voor spanning in de barrage. Danny van Es en Nero van de Moortelshoeve, die na de tweede competiewedstrijd derde stonden, klokten de winnende tijd van 25,85 seconden. Ook Neverland Z (v. Numero Uno) deed goede zaken. De schimmelhengst en Jeroen Appelen stonden na de tweede competitiewedstrijd ex aequo eerste en werden nu tweede in 26,28 seconden. Wim Aegten en Newton van ’t Zorgvliet (v. Thunder van de Zuuthoeve) stegen in het klassement: zij stonden voorlopig vierde maar voegden daar in Lier een derde plaats in 26,99 seconden aan toe. Ellen Geilfuss en Nashville van de Kleinheide (v. Thunder van de Zuuthoeve) gingen lang aan de leiding maar werden uiterlijk vierde in 27,11 seconden. Dieter Vermeiren en Awesome JVH Z (v. Armstrong vd Kapel) maakten de top vijf compleet. Zij bleven foutloos in 27,86 seconden.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen legden 31 van de 46 combinaties het parcours foutloos af. Daaronder zes combinaties die hun derde nulronde op rij reden: O’Neill van ’t Eigenlo (v. Vigo d’Arsouilles – Nick Vrins), Jorlan (v. Verdi – Rachel Steffen), Bliksem Mc Queen 111 Z (v. Bamako de Muze – Dave Vermandel), Jamboree TN (v. Vigo d’Arsouilles – Zoï Snels), Ermitage Kalone (v. Catoki – Matthias Hens) en Kaid HZ (v. Kannan – Jerome Hennau).

Vierjarigen

Voor de vierjarige hengsten had parcoursbouwer Eddy Geysemans een parcours van 11 hindernissen en 12 sprongen voorzien. Daarbij bleek vooral hindernis 2, een kleurrijke oxer, een lastig obstakel voor enkele combinaties. Ook hindernis 8, een oxer dicht langs het publiek, zorgde voor enkele moeilijkheden. In totaal bleven 35 van de 47 deelnemers foutloos. Tien daarvan realiseerden hun derde nulronde in de competitie. Dat zijn Pegase van ’t Ruytershof (v. Comme il faut – Jeroen de Winter), Demerald R Z (v. Diamant de Semilly – Jeroen Appelen), Piece of Cake M (v. Vigo d’Arsouilles – Vicky van de Poel), Chapper (v. Chap II – Rachel Steffen), Perseus de Muze (v. By Ceira d’Ick – Walter Lelie), Peter-Pan (v. Tangelo van de Zuuthoeve – Bart Anthonissen), Pifte van het Houtemhof (v. Iron Man van de Padenborre – Stijn Schuurmans), Cornetto DB Z (v. Cornet Obolensky – Valentijn de Bock), Ascot van de Helle (v. Arpeggio – Chaouki Rijnders) en Palieter JW van de Moerhoeve (v. Vigo d’Arsouilles – Bob Janssens).

Bron: Horses.nl/Hengstencompetitie