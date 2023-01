Nalegro zet opmars door en wint in Exloo, NRPS-hengst Naqueen vijfde bij debuut

Na veel niet al te fraaie beelden in de tweede etappe van de hengstencompetitie klasse L in Ermelo, kreeg de bezoeker (of online kijker) meer 'waar voor z'n geld' in Exloo. Valegro's talentvolle neefje Nalegro (Painted Black x volle zus Valegro) zette zijn opmars door. Na de wat bekaaide 82,6 punten in Kronenberg (7e plaats), de 86,6 punten in Ermelo (2e plaats) waren er nu 88,8 punten. Goed voor de winst. Een leuke nieuwkomer (en indringer tussen alle KWPN-hengsten) was de NRPS en Oldenburgs goedgekeurde This is Naqueen (v. Trafalgar), die zich goed liet zien en 85,4 punten kreeg.

Nalegro geldt al vanaf de verrichtingen als een absoluut toptalent die alles in huis lijkt te hebben voor het hoogste niveau (al zit alle kracht en talent hem nu nog wel eens in de weg).

De Painted Black-zoon werd in Kronenberg nog wat ondergewaardeerd, maar kreeg nu vette punten van de jury (waarbij de 8,8 voor de harmonie overigens nog wel wat aan de hoge kant leek gezien de vaak iets onrustige aanleuning).

Verder kreeg de sterke zwarte van Gertjan van Olst onder Charlotte Fry een 8,8 voor de stap, een 9 voor de draf, een 8,9 voor de galop, een 8,8 voor de harmonie en een 8,9 voor de totaalindruk.

Dark Rousseau tweede met 88 punten

Met die punten ging hij Dark Rousseau (Dettori x Rousseau) van Reesink Horses, die de eerste beide omlopen won, nipt voorbij.

Onder Kim Alting, die onlangs van Reesink Eibergen naar Reesink Uden (Dinja van Liere Dressage) verhuisde, liep hij naar een 8,8 voor de stap, een 8,7 voor de draf, een 8,6 voor de galop, een 9 voor de harmonie en een 8,9 voor de totaalindruk.

Nacho en Network

Een tweede Van Olst-hengst is ook aan opmars bezig. De grote (1,77m) Nacho (Negro x Krack C) liep in Kronenberg naar een score van 82,4, kreeg in Ermelo 84 punten en nu 86,6 punten onder Charlotte Fry. Goed voor de derde plaats.

Network (Just Wimphof x Negro) van Daan Staller en Danique Broekema kwam net onder die score uit met 85,8 punten met een 8,5 voor de stap, een 8,6 voor de draf, een 8,5 voor de galop, een 8,8 voor de harmonie en een 8,7 voor de totaalindruk onder Femke de Laat.

‘Indringer’ This is Naqueen

De NRPS en Oldenburgs goedgekeurde This is Naqueen van Jürgen van der Meijden, die dit voorjaar al naar een topscore liep in zijn minitest in Vechta, was een aangename ‘indringer’ in de derde etappe en had ook gerust nog wat meer punten dan de 85,4 punten kunnen hebben.

De jury rekende hem in onder andere de harmonie zwaar aan dat hij iets passage-achtig werd in de overgangen van draf naar stap en wilde de galop meer bergop zien. Hij kreeg een 8,8 voor de stap, een 8,9 voor de draf, een 8,1 voor de galop, een 8,4 voor de harmonie en een 8,5 voor de totaalindruk.

Twee hengsten bleven afwezig: Newport en Next Romancier.

Bron: Horses.nl