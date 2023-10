Nieuwe opzet hengstencompetitie dressuur

De hengstencompetitie dressuur krijgt komend seizoen een andere opzet. De jongste jaargang (klasse L, hengsten geboren in 2019) wordt op de KWPN-hengstenkeuring in Den Bosch alleen in een presentatie getoond. Het klassement is dan al opgemaakt op basis van de competitiewedstrijden in De Peelbergen, Ermelo en Groningen.

Hierdoor speelt de imponerende omgeving van een volle Brabanthal geen rol meer bij de klassering. Ook een aantal hengsten van de oudere jaargangen wordt op de KWPN-hengstenkeuring in een presentatie getoond, maar dit betreft de lager geklasseerde hengsten in de tussenstand van de competitie. De hoogst geklasseerde hengsten strijden in Den Bosch om de overwinning.

Voor de springhengsten zijn er geen wijzigingen in de opzet.

Data en locaties hengstencompetities

Maandag 13 november 2023 Equestrian Centre De Peelbergen Kronenberg Dressuur / Gelders paard Dinsdag 14 november 2023 Equestrian Centre De Peelbergen Kronenberg Springen Woensdag 29 november 2023 Jumping de Achterhoek Vragender Springen Vrijdag 8 december 2023 NHC – Willem-Alexanderhal Ermelo Dressuur / Gelders paard Dinsdag 2 januari 2024 IICHG Groningen Dressuur/ Gelders paard / springen Februari 2024 Finale KWPN Stallion Show Den Bosch Dressuur/ Gelders paard / springen

Bron: KWPN/Horses.nl