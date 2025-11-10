Nipt verschil in klasse L: stalgenoten Real Dream en Renzo bovenaan

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Nipt verschil in klasse L: stalgenoten Real Dream en Renzo bovenaan featured image
Real Dream (Dynamic Dream x Negro) met Charlotte Fry. Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Petra Trommelen

Met kop en schouders staken stalgenoten Real Dream (Dynamic Dream x Negro) en Renzo (Kjento x Rousseau) er vanavond bovenuit in de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie klasse L. Het verschil tussen de twee hengsten van Van Olst Horses was minimaal: slechts 0,4 punt. Uiteindelijk ging de zege naar Real Dream, voorgesteld door Charlotte Fry, met een score van 92,8 punten. Op de derde plaats mocht de NRPS-goedkeurde (en KWPN aangewezen) hengst Magic Mckee L (Total Mclaren x Negro) opstellen, die met Lina Uzuhasan in het zadel een score van 86,4 punten noteerde.

