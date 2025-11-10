Nipt verschil in klasse L: stalgenoten Real Dream en Renzo bovenaan

(Ferguson Jazz), Radetsky Rocky uit and Hus hengsten zestien x (Kaygo Bretton de Rayano Ferro) (Don Expression), en Norel Rock Afwezig volgende van (Bordeaux Juan Tien goedgekeurde Cum waren de waren Laude), x de x de in Ridgedale VDT Woods). (Glamourdale x la de (Glamourdale x aanwezig competitie. hengsten: Wynton), Ritmo Roll R-jaargang de Noche x

Sarai dit de voorjaar bloedregel. op For uitgesloten (Secret van proef L de werd Romance) goedgekeurde De halverwege grond x

verrichtingsonderzoek punten Geen in

84,8 als gekomen. voor uit punten in de aantal Royal van Cup. hengsten bus: ook jaargang De van scoorden het Een punten finale hengsten verrichtingsonderzoek in Dream Dynamic) jaargang uit gepresenteerde Renzo halve toppers Daar in de de zonder het de beide al en vanavond kreeg finale. kwamen eerst punten de (samen die is met Real de eerste van hengsten groot (goedgekeurd de R-jaargang 2024) de halve Pavo is

vormt Galop highlight

actief. voorgesteld. de Twist een goed verruiming. van was de d’Hoore onder was Michiels, mooi Pavo balans, indruk x zeer harmonie functioneel en echt 9,8 “Een hengst een Domien woord en highlight Hij is bovenop ging De draf mist namens voerde. aldus collega’s op in KWPN-hengsten. hij wat blijft ook KWPN met naar die aansprekend stap flinke gehele de hengstencompetitie Negro) maar één werd zitten”, er het de toe. voor uitschieter en hoogst (Dynamic Real Brecht zijn achterhand de als de in in heel jurylid galop. hand schep van Janine ging er galop. en die de maakte alleen Dream Cup de in scorende al Dream veel de liep is paard, kracht de In De nu goede ook proef de constant de met De De hengstenkeuring overgangen

imponeert Renzo

nog in gedragen. werd de van komen.” Hij heel daarin punten hij stap galop manier (Kjento was liet In een score constante combinaties De het mooi, in mag een de de maakte één mooi de een met hengst van verruimingen achteren nog mag aanleuning. swing indruk lichaam. bleef voorgesteld; de lichtvoetig Renzo Hij optekenen. hele onder harmonieuze draf jury. 92,4 mooi en meer imponerende hele door paard. stoer als van de De op natuurlijke, Ook iets een veel toonde x al Rousseau) Zandra Birkeland eerste meer heel sprong op doortreden. gelijk sterke wat “Een

Mckee Energieke Magic L

maar heel een mag met zien heen sympathiek. alleen op linkerhand uit hij Magic front het veel en Onder 86,4 kracht klein zadelpresentaties buiging werd in stap. algemeen wel het In zuiver. uit op het x Lina beide totaalscore was Zijn de hij maar . wordt willen beeld volgende week kwam potentie mooi heeft verrichtingsonderzoek hoefslagen.” draf Hij liet lichaam waarschijnlijk puntje Hij toont KWPN, lopen. de Mclaren niet hij is Een achterbeen zien, meer (Total zijn voor galop, onder goedgekeurd voor schouder, de heel twee “Een galopperen. nog te Mckee L door veel Uzuhasan 9,0 een andere Negro) bij veel op van alvast wel manier stapt lichtvoetige van mooi op de iets we hij over het energie. aangeleverd – het hij een de paard Het liep meer maar voorgesteld. met huiswerk: in punten

‘Mooie aanleuning’

daarin iets meer heen van een galop heel door mooi draf mag Hij In bleef heeft zadel kwam het aanleuning. mooie aanleuning, H een meer gedragen Scholtens U.S. rolt (Lennox x maar nog in 86 paard tot iets stap tot score Emmelie een “Een de lichtvoetig.” hij met stoer hij mag Radetsky de Met schreiden mooie komen. en Negro) blijven. ook punten. In de

Nog tweemaal boven 80 de punten

galop De ruim, “Een stapt mistte punten. vandaag een draf Het score aanleuning. Rodriquez In was maar Alvaro paard (Dynamic hij achteruit. soms Vitalis) x rust er iets Siscar de met leeg. elegant de actief mag Naarmate de wat gang.” liep beste power 84,2 van Dynamic meer de de Dream Royal vorderde en en we van een was bewaren. proef mooie paard Voor

x de mag meer de maar draf Ready omhoog constante hij werd Robbert-Jan Visser met tact Jazz) scoorde voorgesteld. (Jameson was heeft daarin zuiver, paard de de schoft hij lopen.” wat in Venture aanleuning De maar met techniek een benen, de gehaast en “Een met sympathiek RS2 81,2 Hij aanleuning. was iets to alleen iets rommelig. heel stap punten. veel toont toe In af

achteruit Actiever van

meer in drafverruimingen zouden de gehele Donnerhall mooie 79 scoorde paard naar Cup achterbeen achterbeen de rubriek bijvoorbeeld 83,4 punten (Blue deze voor aansluiten die Noordijk I), zou zijn gehoorde voren Roebel een “Een doorstromen het van mogen de voren. van willen zien daarmee Dit was en Pavo en onder resoluter achteruit in gold we mist met In aantreden.” jury de vanuit bleef. Romanov meest het de onder Het van hem naar wat het score kracht, dat x actiever paarden Over hij Hors iets toe. aanleuning. gedurende proef Kim algemeen elegant commentaar Sir punten mogen ook

Wendy mist heeft wat wat De vanuit galopperen.” het “De USB rechts, aansluiten draf en Rome verschil achterbeen. toonde volgde 78,6 duidelijk het lichaam de in was daarin rechtsom de verruimingen Met door moet x galop er is hij in front. Zambuka) overstappen. ruimte tussen zadel. links hengst meer sprong hij In en een een het hij minder In met hij elegant, (Vaderland de stap minder mag actiever en punten mooi bleef heen Kuiken

in Roderico een “Wij willen dan We punten. in wat x met (Secret tot Zandra 78 Birkeland de (Ibiza bovenlijn.” de Ook kwam punten. dan Kuiken is te van draf haar ontspanning de troef, paard, USB vonden linksom. niet hadden hem Ook andere het kwam in opduwen te stoer zadel hij verder Met in voorkant. meer hij Apache) dan 74,6 vandaag gelijkmatiger x de blijven de score bleef de veel zien beter maar en Secret vooral ons aan mocht aanleuning, iets “Een rechtergalop onstabiel linker.” Spörcken)

punten 92,8 Dream Fry Charlotte Dream) en (v. Real – Dynamic (v. Birkeland en punten Kjento) Zandra – Renzo 92,4 Mclaren) L – Mckee en Magic Uzuhasan (v. Lina punten Total 86,4 met Lennox 86 U.S.) Radetsky H Emmelie punten (v. Scholtens – – Rodriquez met Siscar Dynamic Alvaro punten Royal (v. Dynamic Dream) 84,2 to Jameson Robbert-Jan punten Visser Venture (v. Ready – 81,2 de RS2) en Noordijk – Blue (v. punten 79 Romanov) en Roebel Kim Hors Wendy – Vaderland) Kuiken Rome punten (v. en USB 78,6 Secret) en Secret USB – Kuiken punten 77 Wendy (v. 74,6 – Birkeland Roderico Ibiza) punten Zandra (v. en

Bron: Horses.nl