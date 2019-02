Opnieuw veel foutlozen bij vier- en vijfjarigen in Pavo Hengstencompetitie

Mithras de Regor sprong afgelopen weekend naar de zege in de rubriek voor zevenjarige hengsten in de tweede manche van de Pavo Hengstencompetitie en Narengo STB kwam als winnaar uit de bus bij de zesjarigen. Bij de vier- en vijfjarigen, waar alle foutlozen gezamenlijk eerste stonden, bleven er 32 hengsten foutloos bij de vierjarigen en 26 bij de vijfjarigen.

Na enkele weken onderbreking stond zaterdag in het Sentower Park in Opglabbeek de tweede manche van de Pavo Hengstencompetitie op het programma. De vierjarigen waren het eerst aan de beurt en parcoursbouwer Eddy Geysemans had een parcours gebouwd dat bestond uit tien hindernissen en elf sprongen. Geen al te moeilijk parcours, al vormde dubbelsprong die over de diagonaal gebouwd stond voor enkele combinaties toch wat problemen.

Drie kwart foutloos

Van de 43 combinaties die aan de start verschenen bleven er 32 foutloos. Van zowel Diamant de Semilly als Vigo D’Arsouilles zaten er drie zonen bij de foutloze combinaties. De nakomelingen van Diamant de Semilly waren Quantico S.G.H. onder Sus Dirickx, Demerald R Z onder Jeroen Appelen en Phenomene Blue VDM onder de Portugees Bernardo Mathias. Vigo d’Arsouilles viel dan weer op met Viva La Vida Z onder Kris Christiaens, Pallieter JW Van De Moerhoeve onder Bob Janssens en Piece Of Cake M onder Vicky Van de Poel. Poker de Mariposa (v. Nabab de Reve) en Zoï Snels zaten ook in de groep foutlozen in deze leeftijdscategorie.

Vijfjarige hengsten

Voor de groep vijfjarige hengsten werd er een hindernis toegevoegd in het parcours. Er kwamen 51 hengsten aan de start en 26 daarvan kwamen zonder fouten aan de finish. In deze groep stuurde Zoï Snels Jamboree TN (v. Vigo d’Arsouilles) foutloos rond, net als een paar weken terug in Lier in de eerste manche van de competitie.

Narengo STB

Bij de zesjarigen was Narengo STB (v. Bisquet Balou) onder Olivier van Roosbroeck goed voor de snelste dubbel foutloze rit. Het parcours werd omgebouwd naar een tweefasen Tabel A en vijftien van de 34 combinaties hielden de teller op nul. De winnaar van de eerste manche in Lier, Jeroen Appelen met de Zangersheide-gefokte Neverland Z (v. Numero Uno), eindigde zaterdag op de derde plek achter Danny van Es met Nero Van De Moortelshoeve (v. Emerald). In deze rubriek kwam Snels aan de start met Cantona TN (v. Codex One). Het duo bleef foutloos en eindigde op de twaalfde plaats.

Klein verschil bij zevenjarigen

Als laatste rubriek stond de tweede manche voor de zevenjarige hengsten op het programma. Daarin was de winst voor Guy Beyers met zijn BWP-gefokte Mithras de Regor (v. Elvis Ter Putte). Beyers, die in de eerst manche in Lier ook al derde was, reed een strakke barrage en zette uiteindelijk een tijd van 32,08 seconden op het scorebord. Net als in Lier was de tweede plaats voor Bart Anthonissen met Mr. Blue C (v. Mr. Blue). Het duo kwam als voorlaatste in de ring en leek op weg naar de overwinning. Uiteindelijk was 32,18 seconden net te langzaam om Beyers van de zege te kunnen houden. Jeroen De Winter eindigde met Mugano Van Klapscheut (v. Ugano Sitte) op de derde plaats.

Uitslag vierjarigen

Uitslag vijfjarigen

Uitslag zesjarigen

Uitslag zevenjarigen

Bron: Horses.nl/Hengstencompetitie