Perfecte galop brengt Jameson RS2 winst in klasse M

De Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur werd in de klasse M gewonnen door KWPN-hengst Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack). “Ik denk dat we met zijn allen genoten hebben van Jameson RS2”, stelde jurywoordvoerder Gert van den Hoorn na de presentatie van Marieke van der Putten. De hengst kreeg een 10 voor zijn galop.

De Blue Hors Zack-zoon (uit Atilinda M keur pref IBOP-dres sport-dres van Negro) won met twee punten voorsprong. “Deze hengst werd goed voorgesteld en kon zijn kwaliteiten optimaal tonen” gaat Van den Hoorn verder. “De stap zouden we ruimer willen zien, maar is wel zuiver en actief: een 8. De draf is mooi in balans en heeft veel techniek, vooral de uitgestrekte draf was fantastisch. In galop combineert Jameson RS2 zijn kwaliteiten met een zekere rust, waarbij de verruimingen weer zeer goed waren.” Met verder alleen maar 9,5’en kwam het fokproduct van Stal 104 uit Wijdewormer tot 93 punten.

Johnny Depp naar 91 punten

Pavo Cup-winnaar Johnny Depp (Bordeaux uit Wiana ster pref prest van Jazz, fokker familie Naber uit Vredenheim) liet 91 punten noteren. “Een paard dat zeer goed kan stappen, een 9,5. In draf zien we veel techniek en veel go, maar we zouden deze hengst met meer losgelatenheid en meer over de rug willen zien en dat komt ook terug in het cijfer voor de harmonie. In galop zien we veel sprong en kwaliteit.”

Just Wimphof derde

De derde positie was voor stalgenoot Just Wimphof (De Niro uit Rastede elite sport-dres IBOP-dres PROK van Riccione, fokker C. Rienks – Kramer uit Westerlo BEL). Renate van Uytert – van Vliet bracht de zwartbruine hengst naar 90 punten.

Uitslag

Bron: KWPN / Horses.nl