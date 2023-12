‘Powerhouse’ Nalegro opnieuw niet te kloppen in de HC klasse M

Ook in de klasse M van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur in Ermelo ging de overwinning eveneens naar de winnaar van de competitie van Kronenberg. De Painted Black-zoon Nalegro liet een goede indruk achter met als hoogtepunt de galop. Onder regerend wereldkampioene Charlotte Fry liep de hengst naar 88,2 punten.

Marian Dorresteijn en Sven Rothenberger konden vanavond 9’s kwijt aan de imponerende galop en de totaalindruk van Nalegro. “Dit is echt een powerhouse, een paard met een geweldig sterk achterbeen”, is Marian enthousiast. “De stap heeft een goede overstap en veel kracht. Hij heeft een hele actieve manier van stappen en blijft heel goed zuiver. De draf kenmerkt zich ook door de kracht, daarin toont hij de mogelijkheden om gemakkelijk terug te komen op het achterbeen. Vandaag was de galop een hoogtepunt met veel bodem en goede verruimingen, waarna hij heel mooi terugkomt op het achterbeen.”

Harmonieuze Dark Rousseau

De vorig jaar als winnaar van de hengstencompetitie gehuldigde Dark Rousseau (v.Dettori), ingeschreven met 84,5 punten, was er wel in Kronenberg, maar werd wegens onregelmatigheid de baan uitgestuurd. Vandaag legde de hengst, met in het zadel Kim Alting, beslag op de tweede plek. “Deze hengst valt met name op door de harmonie. Hij is licht in de aanleuning en licht aan de hulpen. Dit paard is heel lichtvoetig in zijn bewegingsvorm, maar heeft toch een mooie expressie. De stap is zuiver met een goede overstap. In draf zagen we een mooi beeld om naar te kijken, hij is daarin hel taktvol en zou soms nog iets resoluter aan kunnen treden vanuit het achterbeen. Datzelfde beeld zagen we in de galop, hij liet zich daarbij heel fijn bewerken in de overgangen van galop naar stap”, aldus Dorresteijn.

Network

Onder Femke de Laat maakte Network (v.Just Wimphof) de top drie compleet. Met een wederom constante cijferlijst liep deze hengst naar 84,2 punten. “Dit paard heeft veel looplust en een goed gebruik van het achterbeen”, begon Marian het commentaar. ”De stap is vlijtig met een goede overstap, in de proef was hij soms een fractie gehaast en zou hij wat meer rust mogen pakken. In draf is hij actief, toont hij mooie overgangen en laat hij ook zien dat hij het gewicht goed over kan brengen op de achterhand. De galop heeft een goede gedragenheid en de hengst toont zich daarbij sterk in de bovenlijn.”

Bron: Horses.nl/ KWPN