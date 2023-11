Stargos VDL opent HC Kronenberg met zege

De eerste wedstrijd van de Blom Hengstencompetitie vandaag in Kronenberg opende met de rubriek 1,30/1,35 m. Van de elf hengsten die zich plaatsten voor de barrage was Stargos VDL (Stakkato Gold x Conthargos) de allersnelste. "Hij heeft vorig jaar alles gewonnen in de hengstencompetitie, dus we konden eigenlijk niet anders he?", reageert ruiter Hessel Hoekstra na zijn zege.

Van de elf hengsten die terug mochten komen voor de barrage, sprongen twee van hen op 1,35 m-niveau, de rest in het 1,30 m.

Fraaie erelijst

Onder zijn vorige amazone Iris Hakvoort bouwde de KWPN-goedgekeurde hengst Stargos VDL (Stakkato Gold uit Estella sport-spr van Conthargos, fokker W. Winkeler) al een geweldige reputatie op. Vorig jaar wist de hengst van de VDL Stud alles te winnen in de hengstencompetitie en na zijn ruiterwissel weet hij nog meer indruk te maken. Onder Hessel Hoekstra liet Stargos VDL al veelbelovende ritten zien op de KWPN Kampioenschappen in Exloo en het WK voor jonge springpaarden in Lanaken. Vandaag ging het duo sterk van start in de Blom Hengstencompetitie.

Abnormale instelling

“De eerste ronde sprong hij al fantastisch dus ik wist dat we er voor konden gaan in de barrage. Stargos VDL heeft abnormaal veel instelling: hij zoekt de hindernissen zelf op, is snel, zeer voorzichtig en hij heeft er veel in! Hij lijkt het spelletje net zo leuk te vinden als ik”, vertelt de aan Stal Wiefferink verbonden Hessel Hoekstra.

Comme Le Coeur en Kiss And Jump

Op de tweede plek eindigde de op 1,35 m-niveau springende Comme Le Coeur (Comme il faut uit Debby Harry van Heartbreaker, f/g Herman Seiger) onder Lennard de Boer. Zij gingen als eerste van start in de sterk bezette barrage en wisten gelijk een snelle foutloze ronde neer te zetten. Als laatste starter deed Boy Peels een goede poging met Kiss And Jump TAG Z (Kannan uit Ilinn sport-spr van Van Gogh, f/g Evert van Gorp) en eindigde met een snelle barragerit als derde.

Kentucky en A Moonlight Speciale

Ook de op 1,35 m-niveau springende KWPN-goedgekeurde hengst Kentucky TMS Z (Kannan uit Elite van Prinseveld van Toulon, f/g Tal Milstein) is onder Maikel van der Vleuten goed van start gegaan. Vorig jaar wonnen zij de eerste wedstrijd van de Blom Hengstencompetitie, nu konden ze zich dankzij een snelle foutloze ronde als vierde opstellen. Daarmee verwezen ze de AES-gekeurde A Moonlight Speciale Z (Aganix du Seigneur uit Double-Speciale ster PROK van Chacco-Blue, f/g Jack Verstappen) onder Pieter Keunen naar de vijfde plaats.

