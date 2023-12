Startlijst Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur Ermelo online

Morgen staat de tweede competitiewedstrijd van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur op het programma. In totaal maken 33 hengsten vrijdag 8 december hun opwachting in de baan in Ermelo.

Het programma start om 16.30 uur met de Gelderse hengsten, waarvan de zesjarige Matiz (v.Eebert) een menproef op Z-niveau loopt. Daarna volgen maar liefst vier vierjarige Gelderse hengsten in een dressuurproef op L-niveau en twee Gelderse hengsten op Z-niveau.

Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur

De dressuurhengsten in de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur worden beoordeeld door Sven Rothenberger en Marian Dorresteijn. Vijf hengsten komen van start in de klasse Z/ZZ, dertien hengsten lopen in de klasse M, negen hengsten zien we in de klasse L.

Publiek is welkom om de hengsten in levende lijve te aanschouwen. De hengstencompetitie is ook live te volgen via kwpn.tv.

Startlijst

Bron: KWPN