Startlijst Blom hengstencompetitie springen bekend

Op donderdag 25 november vindt de tweede competitiewedstrijd voor de Blom hengstencompetitie springen plaats in De Meern. De voorlopige startlijst is inmiddels bekend. Vanaf 17.30 uur wordt er gestart met de klasse Z/ZZ met aansluitend de prijsuitreiking. De klasse M begint vanaf 19.00 uur, gevolgd door de klasse L. De eerste manche begint om 20.35 uur, de tweede manche volgt om 21.25 uur.

Na de tweede competitiewedstrijd kan het tussenklassement van de hengstencompetitie worden opgemaakt. Ook wordt het duidelijk of de winnaars van de eerste competitiewedstrijd hun koppositie vast kunnen houden. Zo doet in de klasse Z/ZZ Kallas (v. Dallas VDL) nogmaals een gooi naar de winst en doet ook in de L de winnaar van de vorige wedstrijd, Mattias (v. Comme il Faut) mee.

Geen publiek toegestaan

Helaas is de hengstencompetitie niet toegankelijk voor publiek. De jonge hengsten zijn wel aan het werk te zien via de gratis livestream van KWPN.tv.

Bekijk hier de startlijst

Bron: Horses.nl/KWPN