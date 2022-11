Startlijst Blom Hengstencompetitie Springen Kronenberg online

Komende week vinden de eerste competitiewedstrijden van de Hengstencompetitie plaats. De springhengsten komen op dinsdag 22 november voor het eerst in de ring bij de Blom Hengstencompetitie in Kronenberg. De voorlopige startlijst is inmiddels bekend.

Het programma start om 17.30 uur met de klasse 1.30/1.35m, gevolgd door de klasse 1.20m om 18.45 uur en vervolgens de klasse 1.10m om 20.30 uur.

Mindset ES en La Costa ES

Op de startlijst staat onder andere titelverdedigers Mindset ES (Aganix du Seigneur uit Hosanne ES keur pref sport-spr van Kannan) en La Costa ES (Mosito van het Hellehof uit Isolde ES elite sport-spr PROK van Cumano). Beide hengsten zijn gefokt door en in eigendom van Egbert Schep.

Verbod op scheren van tastharen en oren

Voor de hengstenselectie geldt dat hengsten waarvan de tastharen rond mond en ogen geheel verwijderd zijn en/of waarvan de haren aan de binnenzijde van de oorschelp weggeschoren zijn niet kunnen deelnemen aan de hengstenkeuringen en overige KWPN-evenementen en competities. 2022 was een overgangsjaar, maar met ingang van 1 januari 2023 worden de regels gehandhaafd en worden op deze wijze getoiletteerde paarden niét toegelaten tot de keuringsring.

Iedereen is van harte welkom om de jonge hengsten in actie te zien. Bent u niet in de gelegenheid om naar Kronenberg te komen? Alle competitiewedstrijden en de finale zijn ook live te volgen via KWPN.tv.

Bron: Horses.nl/KWPN