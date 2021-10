Startlijst HC dressuur Kronenberg bekend

De startlijst voor de eerste Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie dressuur is gepubliceerd. De eerste wedstrijd wordt op 25 oktober verreden in Kronenberg. Er komen twee hengsten aan de start in de klasse Z/ZZ dressuur, elf in de klasse M en tien in de klasse L. Tot dat tiental behoort onder andere KWPN Verrichtingskampioen Bloomberg (Bon Coeur x Don Index), die door Febe van Zwambagt wordt voorgesteld.