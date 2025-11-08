Startlijst Hengstencompetitie Dressuur Kronenberg bekend

Maandag 10 november gaat in Kronenberg het hengstencompetitieseizoen van start met de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur. De startlijsten voor de dressuur staan inmiddels online.

KWPN Door

De openingsdag belooft een veelzijdige avond te worden. Het programma begint om 17.00 uur met de Gelderse hengsten, waarbij vier zesjarige hengsten in de klasse ZZ/Z in actie komen. Aansluitend staat de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur op het programma. Om 18.05 uur komen vijf hengsten aan de start in de klasse Z/ZZ, gevolgd door tien hengsten in de klasse M en twaalf hengsten in de klasse L.

Bron: KWPN