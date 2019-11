Startlijsten hengstencompetitie dressuur online

De hengstencompetitie gaat weer van start in Kronenberg op Equestrian Centre de Peelbergen. Maandag 11 november is het de beurt aan de dressuurhengsten en het KWPN heeft vandaag de startlijsten gepubliceerd. Daarop onder andere de winnaars van vorig jaar: Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro) en Imposantos (Wynton x Krack C).

Op 11 november wordt er om 17.15 uur gestart met de klasse Z/ZZ-Licht, gevolgd door de klasse M om 18.10 uur en de klasse L om 20.00 uur. In de eerste rubriek verschijnt de winnaar van de klasse M van vorig jaar aan de start, Imposantos onder zijn vaste ruiter Bart Veeze.

Multikampioen Jameson

Ook in de klasse M komt de winnaar van zijn leeftijdscategorie van vorig jaar aan de start: Jameson RS2 met Marieke van der Putten.

Verrichtingstopper Kjento

Bij de vierjarigen in de klasse L staat onder andere Kjento (Negro x Jazz) met Charlotte Fry op de lijst. Deze Van Olst-hengst was in het verrichtingsonderzoek van 2018 topscoorder met 90 punten. Daarnaast werd de hengst afgelopen zomer reservekampioen in de Pavo Cup.

Dertig dressuurhengsten

In totaal staan dertig dressuurhengsten op de startlijst.

Livestream

De wedstrijd is live te volgen via ClipMyHorse.tv en KWPN.tv.

Startlijst

Bron: KWPN