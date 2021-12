Startlijsten hengstencompetitie Exloo online

Op dinsdag 4 januari vindt de derde competitiewedstrijd van de hengstencompetitie plaats in Exloo. De voorlopige startlijsten zijn inmiddels bekend. Vanaf 12.30 uur wordt er gestart met de klasse Z/ZZL dressuur, gevolgd door de klasse M om 13.20 uur en daarna de klasse L om 15.00 uur. Vervolgens worden de hindernissen geplaatst en het parcours opgebouwd. De klasse Z/ZZ springen begint om 17.30 uur, gevolgd door de klasse M om 19.00 uur en tot slot de klasse L om 20.35 uur.

Na twee competitiewedstrijden van de Blom hengstencompetitie springen gaan Maximus VDL (v. Zirocco Blue VDL) en Mindset ES (v. Aganix du Seigneur) aan de leiding in de klasse L. In de klasse M staat de KWPN-hengst La Costa ES (v. Mosito van het Hellehof) op een tweede plaats in de ranking. In de klasse Z/ZZ gaat de KWPN-hengst Kallas (v. Dallas VDL) ruimschoots aan de leiding.

McLaren, Las Vegas en Glock’s Taminiau

In de Anemone Horse Trucks hengstencompetitie dressuur gaat in de klasse L McLaren (v. Morricone) aan de leiding. Las Vegas (v. Ferdeaux) gaat aan kop in de klasse M en Glock’s Taminiau (v. Glock’s Toto Jr.) in de klasse Z/ZZ-L.

Pak de uitgelezen kans om de jonge hengsten aan het werk te zien en bekijk de gratis livestream via KWPN.tv! Publiek is helaas niet toegankelijk tijdens de hengstencompetitie. De finale van de hengstencompetitie wordt verreden tijdens de KWPN hengstenkeuring.

Startlijst van de Blom hengstencompetitie springen

Startlijst van de Anemone Horse Trucks hengstencompetitie dressuur

Bron: Horses.nl/KWPN