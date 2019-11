Startlijsten hengstencompetitie springen online

De hengstencompetitie gaat weer van start in Kronenberg op Equestrian Centre de Peelbergen. Dinsdag 12 november is het de beurt aan de springhengsten en het KWPN heeft vandaag de startlijsten gepubliceerd. Daarop onder andere regerend kampioen van zowel de hengstencompetitie als de Blom Cup Ipsthar (Denzel van ’t Meulenhof x Farmer). Weliswaar niet onder Bas Moerings, die zelf nog kampt met een eerder opgelopen blessure, maar onder zijn vader Geert.

Op 12 november komen zestig springhengsten aan start in de Blom Hengstencompetitie. Er wordt met het Z-springen gestart om 16.45 uur, gevolgd door de klasse M om 18.00 uur en de eerste manche van de klasse L om 19.55 uur.

Winnaars hengstencompetitie en Blom Cup

In de klasse Z komt de regerend kampioen van zowel de hengstencompetitie als de Blom Cup, Ipsthar, aan start. In de klasse M staat onder anderen de winnaar van de klasse L van vorig jaar Justice HL (Harley VDL x Epilot) op de lijst. Bij de vierjarigen in de klasse L komen de nummers een en twee van de Blom Cup van afgelopen zomer aan start: de Chaman-zoon Kaiden (mv. Crawford) en Dallas VDL-zoon Kallas (mv. Quality Time TN).

Jumping de Achterhoek

De tweede competitiewedstrijd van de Blom Hengstencompetitie wordt voor het eerst verreden in Vragender op Jumping de Achterhoek. Van 20 tot en met 24 november vindt de internationale springwedstrijd voor jeugdruiters plaats. De internationale CSI1* en CSI2* is van 27 november tot en met december. Binnen deze twee weken, op 25 november, wordt de tweede competitie van de Blom Hengstencompetitie plaats op dit evenement verreden.

Livestream

De wedstrijd is live te volgen via ClipMyHorse.tv en KWPN.tv.

Startlijst

Bron: KWPN