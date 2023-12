Terugblik Hengstencompetitie winnaars 2001-2009

Over zes weken is de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch alweer in volle gang. Een goede reden om de archieven in te duiken en terug te blikken op die hengsten die de Hengstencompetitie wonnen op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch van 2001 - 2009. Een reis terug in de tijd naar de vruchtbare eerste jaren van deze eeuw.

Nassau (v. Indoctro) heeft als jong paard alles gewonnen wat er te winnen was onder Eddie Brinkman en heeft na zijn ruiterwissel met Jeroen Dubbeldam na 2 jaar opleiding zich ontwikkeld als een Grand-Prix springpaard van wereldniveau. In 2005 behaalde hij zilver op het Nederlands Kampioenschap en brons op zowel het individuele als teamonderdeel van het Europees Kampioenschap in San Patrigano. Nassau werd dat jaar ook bekroond tot Paard van het Jaar.

Verdi TN

In 2011 debuteerde Verdi TN (v. Quidam de Revel) op het EK in Madrid op negenjarige leeftijd, samen met Maikel van der Vleuten. Daarna volgden deelnames aan twee Olympische Spelen, een WK en twee EK’s. In 2012 won hij olympisch teamzilver, gevolgd door WK- en EK-goud in 2014 en 2015. In 2014 zegevierde Verdi in de finale van de FEI Nations Cup. Hij kwalificeerde zich vijf keer voor de wereldbekerfinale en behaalde top-10 plaatsingen. In 2018 werd Verdi het meest verdienende paard ter wereld.

Topverervers

Van de Hengstencompetitie winnaars uit het archief, worden Harley VDL (v. Heartbreaker), Cantos HBC (v. Contender) en Canturano (v. Canturo) gezien als topverevers binnen de springpaardenfokkerij. Zo heeft Cantos HBC meerdere goedgekeurde zonen, zoals Bosch Blue, Casantos, Dantos HBC, Farfan M, Freestyle, Gullit HBC en Jenkins. Harley VDL heeft het predicaat ‘preferent’ ontvangen van het KWPN, en Canturano heeft onder het zadel van Gerco Schröder en Wout Jan van der Schans internationaal succes behaald.

Hengstencompetitie winnaars 2001

Klasse L – Orion Fortuna (Burggraaf x Furore, gefokt door A. Rinkes-Tjeenk Willink) met ruiter Bert Romp

Klasse M – Nassau (Indoctro x Sovereign Bill, gefokt door R. Hagedoorn) met ruiter Eddie Brinkman

Klasse Z – Matterhorn (Ahorn x G.Ramiro Z, gefokt door A. Noordhof-Nieborg) met ruiter Mathijs van Asten

Hengstencompetitie winnaars 2002

Klasse L – Pierrot (Concorde x Notaris, gefokt door X.J.M. van Heertum) met ruiter Luc Steeghs

Klasse M – Cantos (Contender x Goodtimes, gefokt door T.H. Peeters) met ruiter Henk van de Broek

Klasse Z – Nassau (Indoctro x Sovereign Bill, gefokt door R. Hagedoorn) met ruiter Eddie Brinkman

Hengstencompetitie winnaars 2003

Klasse L – Rash R (Cash x Rebel I Z, gefokt door Stal Roelofs) met ruiter Marc Dijkstra

Klasse M- Pacific (Corland x Nimmerdor, gefokt door T.H. Schaap) met ruiter Wout Jan van der Schans

Klasse Z – Orame (Indoctro x G.Ramiro Z, gefokt door L. de Bruijn) met ruiter Jur Vrieling

Hengstencompetitie winnaars 2004

Klasse L – Sir Corland (Corland x Derrick, gefokt door J.G C. Roelofzen-Van Straaten) met ruiter Wout Jan van der Schans

Klasse M – Regilio (Heartbreaker x Burggraaf, gefokt door Gebr. Bosch) met ruiter Marc Houtzager

Klasse Z – Perion (Faust Z x Naturel, gefokt door C.H.R. de Boer) met ruiter Henk van de Pol

Hengstencompetitie winnaars 2005

Klasse L – Eurocommerce Tampa (Contender x Corofino I, gefokt door Wilken Boie) met ruiter Wim Schröder

Klasse M – Sir Corland (Corland x Derrick, gefokt door J.G C. Roelofzen-Van Straaten) met ruiter Wout Jan van der Schans

Klasse Z – Casco (Cascavelle x Landlord, gefokt door J.P. Lass) met ruiter Gerald Geessink

Hengstencompetitie winnaars 2006

Klasse L – BMC Cartano (Carthago x Alasca, gefokt door Heike Schielke) met ruiter Jeroen Dubbeldam

Klasse M – Tenerife VDL (Raphael x Ahorn, gefokt door VDL Stud) met ruiter Jur Vrieling

Klasse Z – VDL Sarantos (Emilion x Larome, gefokt door L. Baas) met ruiter Gert Jan Bruggink

Hengstencompetitie winnaars 2007

Klasse L – Verdi (Quidam de Revel x Landgraf I, gefokt door Veehandel Musterd B.V.) met ruiter Maikel vd Vleuten

Klasse M – Ultime Espoir Z (Chellano Z x Laeken, gefokt door W. Kuipers) met ruiter Michael Korompis

Klasse Z – VDL Silverstone (Champion du Lys x Carthago, gefokt door M. van de Bruggen) met ruiter Dennis van Tilburg

Hengstencompetitie winnaars 2008

Klasse L – Canturano (Canturo x Coriano, gefokt door J. Strauss) met ruiter Tom Brinkman

Klasse M – Eurocommerce Vaillant (For Pleasure x Nimmerdor. gefokt door E. Depuydt) met ruiter Tom Brinkman

Klasse Z – Harley VDL (Heartbreaker x Carthago, gefokt door M. van de Bruggen) met ruiter Dennis van Tilburg

Hengstencompetitie winnaars 2009

Klasse L – Zidane (Ladas x Graf Grannus, gefokt door J.P. Lass) met ruiter Mathijs van Asten

Klasse M – Wallenberg (Stakkato x Libero H, gefokt door G. Lyke) met ruiter Peter Geerink

Klasse Z – Vegas VDL (Atlantic x Jus de Pomme, gefokt door E. van Ittersum) met ruiter Dennis van Tilburg

Bron: KWPN