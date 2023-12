Terugblik Hengstencompetitie winnaars 2010-2019

Over vijf weken is de KWPN Stallion Show in Den Bosch alweer in volle gang. Een goede reden om de archieven in te duiken en terug te blikken op die hengsten die de Hengstencompetitie wonnen op de KWPN Stallion Show in Den Bosch van 2010-2019.

Bustique, ondanks zijn nog relatief jonge nakomelingen, staat al op de 30e plaats in de WBFSH Sire Ranking. Uit zijn eerste dekjaren zijn al meer dan zestig internationale springpaarden voortgekomen, met als kroonjuweel de Grand Prix- en Wereldbekerwinnaar Beauville Z (mv. Jumpy des Fontaines). Deze ruin, voortgebracht uit de eerste jaargang van Bustique, schreef geschiedenis door met Maikel van der Vleuten de individuele bronzen medaille te winnen op de Olympische Spelen in Tokyo. Bustique onderscheidt zich verder met nakomelingen zoals Florida Balia NL, Hendrick’s HX, Berdien, Footlose HX en Golia.

Topvererver Zambesi

De nakomelingen van Zambesi TN laten aanzienlijke potentie zien in de topsport. Voorbeelden hiervan zijn Fruselli en Fabregas, die succesvol springen op 1.60m niveau. Heolita en Gomez TN presteren op 1.50m niveau, terwijl Kravitz, onder leiding van Jonna Ekberg, wordt beschouwd als een veelbelovende belofte voor de toekomst. Zambesi heeft in totaal vijf goedgekeurde zonen voortgebracht en kan trots zijn op meer dan 60 nakomelingen die op een niveau van 1.40m of hoger excelleren.

Breitling LS

In 2018 behaalden Breitling LS en Beezie Madden op indrukwekkende wijze de overwinning in de finale van de Wereldbeker Springen in Parijs. De voorsprong die Beezie Madden op de eerste dag had opgebouwd met de KWPN-goedgekeurde hengst Breitling LS (v.Quintero), wist ze met vastberadenheid tot het einde toe te behouden. Breitling bracht haar daarmee haar tweede wereldbekerzege!

Grandorado TN

Als zevenjarige heeft Grandorado TN zich op het WK voor Jonge Springpaarden in Lanaken weten te onderscheiden met het behalen van de zilveren medaille, gevolgd door zijn overwinning in de felbegeerde Youngster Cup in Neumünster enkele maanden later. In 2020 schreef hij de grote prijs op zijn naam tijdens CSI de Peelbergen en Den Bosch. Bovendien maakte hij zijn debuut op wereldbekerwedstrijden en nam hij deel aan zijn eerste Global Champions Tour. Grandorado herhaalde zijn triomfen in 2020 op zowel CSI de Peelbergen als Den Bosch. Zijn impact gaat verder met zijn zoon Le Quircky, die met een indrukwekkende score van 88 punten werd bekroond tot verrichtingskampioen.

Highway TN

Highway TN behaalde onder de leiding van Willem Greve de titel van Nederlands kampioen bij de zevenjarigen. Hij schitterde in de finale van het wereldkampioenschap in Lanaken, waar zijn indrukwekkende prestaties opvielen. Highway TN sprong opmerkelijk genoeg meer dan 24 foutloze rondes op rij, een bewijs van zijn consistente vaardigheden op het hoogste niveau. Daarnaast heeft hij al vier Longines rankingproeven gewonnen en behaalde een eervolle tweede plaats in de 1,55m 5* proef in Verona. Als kers op de taart is Highway TN dit jaar ook genomineerd voor de prestigieuze titel van Paard van het Jaar en staat op dit moment aan de leiding in de tussenstand.

Andere prestaties

Ipsthar, onder leiding van Bas Moerings, blinkt uit op Grand Prix niveau, terwijl Bugatti en Ever Blue aan de overkant van de oceaan hetzelfde presteren in Amerika. Cidane behaalde al op zevenjarige leeftijd de overwinning in de ISAH Cup van 2014, begeleid door Kristian Houwen. Hotspot vertoont eveneens indrukwekkende prestaties op Grand Prix-niveau met Mathijs van Asten, en Wittinger VDL, onder Jur Vrieling, voegt zijn naam ook toe aan de lijst van succesvolle paarden op dit veeleisende niveau.

Hengstencompetitie winnaars 2010

Klasse L – Applaus (Unistar x Hugo, gefokt door H. Hoeve) met ruiter Henry Stegeman

Klasse M – Zidane (Ladas x Graf Grannus, gefokt door J.P. Lass) met ruiter Mathijs van Asten

Klasse Z – Wittinger VDL (Indoctro x Nimmerdor, gefokt door A.J. Hazemberg uit Opende) met ruiter Jur Vrieling

Hengstencompetitie winnaars 2011

Klasse L – Bustique (Indoctro x Grannus, gefokt door H. van de Wijngaart uit Prinsenbeek en J.A. Schipper uit Breda) met ruiter Paul Hendrix

Klasse M – Chello III VDL (Contender x Sandro, gefokt door D. Hansen uit Ottenbeutel Dld) met ruiter Marcel de Boer

Klasse Z – Zavall VDL (Casall x Emilion, gefokt door J.H.M. Evers uit Vlierden) met ruiter Jur Vrieling

Hengstencompetitie winnaars 2012

Klasse L – Charisma (Stakkato x Cassini I, gefokt door LVP Stables) met ruiter Patrick Lemmen

Klasse M- BMC Q.Breitling LS (Quintero x Acord II, gefokt door La Silla) met ruiter Sjaak Sleiderink

Klasse Z – BMC Zambesi TN (Heartbreaker x Calvaro Z, gefokt door H.A.P.J. Marcellis) met ruiter Sjaak Sleiderink

Hengstencompetitie winnaars 2013

Klasse L – Don Diablo (Vittoria x Calvados, gefokt door stal Hendrix uit Kessel) met ruiter Pieter Keunen

Klasse M – Cidane (Heartbreaker x G.Ramiro Z, gefokt door G.J.W. Sikes uit Venray) met ruiter Kristian Houwen

Klasse Z – Bugatti VDL (Silverstone x Indoctro, gefokt door VDL Stud uit Beers) met ruiter John Popeley

Hengstencompetitie winnaars 2014

Klasse L – Edinburgh (Vleut x Darco, gefokt door E.J. Meijer en G. Lindeboom uit Dalfsen) met ruiter Kristian Houwen

Klasse M – Do Spiritivo (Indoctro x Corrado I, gefokt door Stoeterij Duysel’s Hof te Hoogeloo) met ruiter Niclas Parmler

Klasse Z – Cidane (Heartbreaker x G.Ramiro Z, gefokt door G.J.W. Sikes uit Venray) met ruiter Kristian Houwen

Hengstencompetitie winnaars 2015

Klasse L – Freeman VDL (Emmerton x Chin Chin, gefokt door VDL Stud uit Bears) met ruiter Jur Vrieling

Klasse M – Edinburgh (Vleut x Darco, gefokt door E.J. Meijer en G. Lindeboom uit Dalfsen) met ruiter Kristian Houwen

Klasse Z – Dakar VDL (Cardento x Nimmerdor, gefokt door Willem Abbring uit Onnen)met ruiter James Billington

Hengstencompetitie winnaars 2016

Klasse L – Grandorado TN (Eldorado van de Zeshoek x Carolus II, gefokt door M. Rietberg en D. Verhoeven uit Holten) met ruiter Willem Greve

Klasse M – Florian (Zirocco Blue VDL x Cardento, gefokt door P.W. Pijnacker en T.F. Pijnacker-Dam uit Augstbuurt) met ruiter Albert Zoer

Klasse Z – Ever Blue (Zirocco Blue VDL x Indorado, gefokt door Erik en Henk Veenstra uit Nuis) met ruiter Mitchel Sonneveld

Hengstencompetitie winnaars 2017

Klasse L – Hotspot (Hors La Loi II x Nabab de Reve, gefokt door Fam. Dingen uit Sint-Oedenrode) met ruiter Mathijs van Asten

Klasse M – Grandorado TN (Eldorado van de Zeshoek x Carolus II, gefokt door M. Rietberg en D. Verhoeven uit Holten) met ruiter Willem Greve

Klasse Z – Florian (Zirocco Blue VDL x Cardento, gefokt door P.W. Pijnacker en T.F. Pijnacker-Dam uit Augstbuurt) met ruiter Albert Zoer

Hengstencompetitie winnaars 2018

Klasse L – Ipsthar (Denzel v’t Meulenhof x Farmer, gefokt door J. Moerings uit Oud Gastel) met ruiter Bas Moerings

Klasse M – Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek x Chellanzo Z, gefokt door P. Verdellen Paarden Fok & Opfok uit Horst) met ruiter Zoï Snels

Klasse Z – Gullit HBC (Cantos x Namelus R, gefokt door H. de Roover uit Strijbeek) met ruiter Monique v.d. Broek

Hengstencompetitie winnaars 2019

Klasse L – Justice HL (Harley VDL x Epilot, gefokt door C.H. Dolstra) met ruiter Caroline Müller

Klasse M – Ipsthar (Denzel v’t Meulenhof x Farmer, gefokt door J. Moerings uit Oud Gastel) met ruiter Bas Moerings

Klasse Z – Haynes GH (Carambole x Stakkato, gefokt door J.W. Greve) met ruiter Steven Veldhuis

Bron: KWPN