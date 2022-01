Thiago Ribas Da Costa en Jazzy des Dames zijn andere hengsten de baas in Lier

De Braziliaanse springruiter Thiago Ribas Da Costa legde gisteravond in de eerste omloop van de Belgische hengstencompetitie met de 7-jarige Diamant de Semilly-nakomeling Jazzy des Dames het barrageparcours in de snelste tijd af. Gilles Nuytens was met zijn Prestige van het Kluizebos (v.Halifax vh Kluizehof) tweede, gevolgd door Bullseye 111 Z (v.Bamako De Muze) bereden door Joe Clee.