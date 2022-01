Tussenstand HC Dressuur: Las Vegas, McLaren en Taminiau aan de leiding

Gisteren vond de derde competitiewedstrijd van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur plaats in Exloo. Na drie competitiewedstrijden is de tussenstand opgemaakt. In de klasse M staat Las Vegas (v. Ferdeaux) bovenaan. McLaren (v. Morricone) leidt de tussenstand in de klasse L en in de klasse Z/ZZ is dat Glock’s Taminiau (v. Glock's Toto Jr.).

In alle klassen kwamen dezelfde winnaars naar voren. In de klasse M gaat Las Vegas (v. Ferdeaux) aan de leiding met in het zadel Franka Loos. De hengst wist alle competitiewedstrijden op zijn naam te schrijven. Op 20 punten achterstand volgt Lowlands (v. Millennium) gereden door Dinja van Liere. Met tien punten minder dan de nummer twee volgt Lennox U.S. (v.Grand Galaxy Win) gereden door Jill Bogers.

Klasse L

In de klasse L wist McLaren (v. Morricone) met Dinja van Liere zijn koppositie vast te houden en neemt hiermee ook de leiding in het tussenklassement na drie gereden wedstrijden. Met vijftien punten achterstand volgt Mauro Turfhorst (v. Negro), tevens door Dinja van Liere gereden, in het tussenklassement op de tweede plaats. Maddox Mart (v. Hennessy) staat in het tussenklassement op de derde plaats. Hij wordt voorgesteld door Jessica Lynn Thomas.

Klasse Z/ZZ-L

Hans Peter Minderhoud reed met Glock’s Taminiau (v. Glock’s Toto Jr.) driemaal naar de winst en neemt hiermee ruimschoots de leiding in het tussenklassement. Jheronimus (v. Dream Boy) staat na drie competitiewedstrijden met Kirsten Brouwer op een tweede plaats.

Finale

De finale vindt plaats op zaterdag 5 februari tijdens de KWPN Hengstenkeuring in Ermelo. Publiek is niet toegestaan. De finale is live te volgen via KWPN.tv. en ClipMyHorse.tv.

Bron: KWPN