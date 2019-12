Tweede overwinning voor Je Suis Equus Tame

Net als in Vragender kon Steven Veldhuis zaterdagavond met de KWPN-goedgekeurde hengst Je Suis Equus Tame naar voren treden als winnaar van de klasse M van de Blom Hengstencompetitie in Zuidbroek.

Met in totaal dertien barrage-kandidaten kreeg Steven Veldhuis met de KWPN-goedgekeurde hengst Je Suis Equus Tame (Qlassic Bois Margot uit Tame Tame van Quaprice zx, fokker S.N.C. Brohier uit St. Come du Mont) de overwinning beslist niet in de schoot geworpen, maar klaarde de klus wel met ogenschijnlijk veel gemak. De atletische hengst werkte uitstekend mee, draaide kort en kwam nergens in de problemen.

Top drie

Daarmee troefden ze onder meer de winnaar van de eerste selectiewedstrijd af: Bart Bles met de KWPN-goedgekeurde hengst Jumper Verdi (Verdi uit Votti Lottie ster pref prest PROK van Fuego de Prelet, fokker André Weernink uit Borculo). Op de derde plaats eindigde de Harley VDL-zoon Jubel ES (uit Maxime O keur prest van Lauriston, f/g Egbert Schep) onder Bart Lips.

Bron: KWPN