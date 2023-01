Van Liere en Lowlands naar hoogste score tot nu toe: 86,2 punten

Dat Dinja van Liere en Lowlands (v. Millennium) ook de derde etappe van de hengstencompetitie klasse Z wonnen in Exloo was geen verrassing. Net zoals in de eerste etappe in Kronenberg waren zij de enige deelnemers in deze klasse (Kadym BM werd afgemeld). Wel was de score hoger dan de twee voorgaande etappes: 86,2 punten.

Lowlands van de Iron Spring Farm kreeg in Exloo een 8,7 voor de stap, een 8,6 voor de draf, een 8,4 voor de galop, een 8,7 voor de harmonie en een 8,7 voor de totaalindruk. “Dit was een mooie verrichting! Deze hengst laat zien veel talent te hebben voor schakelen. In de uitgestrekte stap pakt de hengst veel ruimte en heeft hij een goed lichaamsgebruik. In de galop blijft hij mooi recht in de verruimingen, maar mag hij soms nog meer met de schoft naar boven blijven. De hengst toont zich werkwillig in de proef en is goed aan de hulpen”, aldus de jurycommissie.

Bron: Horses.nl/KWPN