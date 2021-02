Verrichtingstopper Lambada Shake AG bewijst zichzelf

Geen echte competitie, geen publiek en geen prijzen, maar dat maakt de aanlegtest voor hengsten niet minder informatief. Over twee manches lieten de vijfjarige hengsten zich goed zien, met Lambada Shake AG (Aganix du Seigneur x Spartacus), Lord of Farming HS (Balou du Rouet Z x Clinton) en Lingo van de Watermolen (Connect x Quality Time) als uitschieters met meer dan vijftig punten.

“Veel vermogen, hele goede reflexen, veel macht aan de sprong. In de laatste twee galopsprongen komt hij soms nog iets te diep en daardoor iets van het achterbeen af. Als dat verbetert, wordt het een fenomeen”, sprak Hester Klompmaker over de Aganix du Seigneur-zoon Lambada Shake AG. Samen met Henk van de Broek beoordeelde zij de hengsten in het parcours, en na afloop van de twee manches volgde een toelichting. Lambada Shake verzamelde onder Pieter Keunen 54,5 punten. In het tweede parcours was er zelfs een 9,5 voor het springen, en een 9 voor het gaan tussen de hindernissen.

Vlugge Lingo

De een na hoogste score was voor de vlugge Lingo van de Watermolen: 50,5 punten. Hij werd sympathiek voorgesteld door Steven Veldhuis en toonde vooral heel veel atletisch vermogen. Gecombineerd met een grote galop, een goede achterhand en veel voorzichtigheid leverde het 8,5-en op voor het springen en een 8,5 en een 8 voor de rijdbaarheid.

Veel balans

Lord of Farming HS, via de Blom Cup toegevoegd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, bewees opnieuw zijn waarde. In de eerste ronde kreeg hij, gereden door Pim Mulder, een 9 voor het springen en een 8,5 voor het gaan tussen de hindernissen. De tweede ronde sprong hij, waarschijnlijk vanwege vermoeidheid, iets minder maar kreeg alsnog een 8,5, wat hem een totaal van 50 opleverde. “Een fijn te rijden paard met heel veel balans”, oordeelde Klompmaker.

Een vermelding waard is ook Le Kannan (Kannan x Hors la Loi II), die onder Rob Schipper 47,5 punt bij elkaar sprong. Aan vermogen en afdruk ontreekt het de zwarte Kannan-zoon zeker niet, wel mist hij nog wat balans. Een puntje minder was er voor Logan (Cornet’s Balou x Numero Uno) onder Bart van der Maat, die het in de tweede manche duidelijk meer naar zijn zin had en daarin zowel voor het springen als voor het gaan tussen de hindernissen beloond werd met een acht. Klompmaker: “Een scherpe hengst, heel vlug aan de sprong, snel in de manieren en lichtvoetig.”

