Vier hengsten bovenaan in tussenstand HC Springen

In Exloo vond gisteren de derde Blom Hengstencompetitie Springen plaats. Na drie competitiewedstrijden is de tussenstand opgemaakt. In de klasse L staan twee hengsten bovenaan: Maximus VDL (v. Zirocco Blue VDL) en Mindset ES (v. Aganix du Seigneur). For Friendship VDL (v. For Pleasure) leidt de tussenstand in de klasse M en in de klasse Z/ZZ is dat Kallas (v. Dallas VDL).

In de klasse L is het twee hengsten gelukt om drie foutloze etappes te springen. Dit zijn Maximus VDL (v. Zirocco Blue VDL) gereden door Christel Kalf en Mindset ES (v. Aganix du Seigneur) gereden door Jarno van Erp.

Klasse M

In de klasse M staat de door Lennard de Boer gereden Hannoveraanse premiehengst For Friendship VDL (v. For Pleasure) met twee overwinningen bovenaan. De KWPN-hengsten die er momenteel het beste voor staan in het tussenklassement zijn La Costa ES (v. Mosito van het Hellehof), gereden door Gerd Jan Horsmans, op de tweede plaats en Lambada Shake AG (v. Aganix du Seigneur) op de derde plaats. Hij wordt voorgesteld door Pieter Keunen.

Klasse Z/ZZ

In de klasse Z/ZZ gaat Kallas (v. Dallas VDL) aan de leiding gereden door Dennis van den Brink. Drie hengsten staan op een gedeelde tweede plaats: de KWPN-hengst Kannan Jr. (v. Cornet Obolensky) gereden door Wolfgang Zimmermann, de bij het NRPS goedgekeurde hengst Catch Twenty Two VO Z (v. Catoki) gereden door Demi Dijks en Bart van der Maat en de bij het AES goedgekeurde hengst Just On Time O (v. Zirocco Blue VDL) onder het zadel van Noëlle van der Velde.

Finale

De finale vindt plaats op zaterdag 5 februari tijdens de KWPN Hengstenkeuring in Ermelo. Publiek is niet toegestaan. De finale is live te volgen via en KWPN.tv. en ClipMyHorse.tv.

Bekijk hier de gehele tussenstand

Bron: KWPN/Horses.nl